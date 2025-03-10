В воскресенье, 10 марта, в Олайнском крае на Елгавском шоссе движению мешала лошадь, оставленная без присмотра, сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.
Видео ⟩ Оставленная без присмотра лошадь мешала движению на Елгавском шоссе
В полицию поступила информация о том, что по шоссе передвигается лошадь без присмотра. На место происшествия выехала муниципальная полиция Олайнского края.
Позже поступило сообщение, что хозяин увел лошадь домой.
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