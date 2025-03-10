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Видео Оставленная без присмотра лошадь мешала движению на Елгавском шоссе

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Оставленная без присмотра лошадь мешала движению на Елгавском шоссе.
Оставленная без присмотра лошадь мешала движению на Елгавском шоссе. Фото: Ekrānuzņēmums no TikTok video/incorect94

В воскресенье, 10 марта, в Олайнском крае на Елгавском шоссе движению мешала лошадь, оставленная без присмотра, сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

В полицию поступила информация о том, что по шоссе передвигается лошадь без присмотра. На место происшествия выехала муниципальная полиция Олайнского края.

Позже поступило сообщение, что хозяин увел лошадь домой.

@incorect94

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