Столб пепла и газа, выброшенный вулканом, достиг высоты семи километров.

Как сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, по склонам Фуэго, высота которого составляет 3763 метра, с огромной скоростью устремились вниз потоки горячего пепла и камней.

Жители трех районов, которым угрожает извержение, получили распоряжение о немедленной эвакуации, заявила Клаудинне Огальдеса, представитель Национального координационного центра по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED). Она добавила, что сотни человек уже находятся в безопасности.

Галерея: Извержение вулкана в Гватемале

Из-за оседающего пепла в нескольких муниципалитетах было принято решение закрыть школы.

Фуэго - самый активный вулкан Гватемалы, расположенный примерно в 40 километрах к юго-западу от столицы страны, города Гватемала. В ходе его извержения в 2018 году погибли по меньшей мере 200 человек.

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