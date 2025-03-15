В государственном тендере на поставку, установку и обслуживание новых систем измерения средней скорости движения на дорогах Латвии поданы две жалобы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Бюро по надзору за закупками (IUB).
На тендер современных камер замера скорости поданы две жалобы
Жалобы подали компании SIA Eunomia Traffic AG и SIA Fima. Срок их рассмотрения пока не определен.
Согласно условиям тендера, Государственные автомобильные дороги Латвии (LVC) планируют установить систему на 35 участках автодорог, причем в несколько этапов.
В первый этап вошли 17 участков, на которых уже определены места для установки камер.
Ранее LVC сообщали, что новые участки контроля скорости появятся на:
- Таллинском шоссе (A1) - от Витрупе до Святциемса,
- Видземском шоссе (A2) - от улицы Краста в Иерики до поворота на Цесис и от Берзкрогса до кольца в Смилтене,
- Валмиерском шоссе (A3) - от Сталбе до Рубене,
- Объездной дороге Риги (A4, правый берег Даугавы) - от пересечения с трассой Рига-Эргли (P4) до моста через Малую Юглу и от пересечения с дорогой Улброка-Огре (P5) до путепровода через Даугавпилсское шоссе (A6),
- Объездной дороге Риги (A5, левый берег Даугавы) - от моста через канал Миса до заправки Virši,
- Лиепайском шоссе (A9) - от 10-го километра до Тирели, от Апшупе до Тилтини и от Блидене до Броцены,
- Дороге Слока-Талси (P128) - от Рагациемса до Клапкалнциемса,
- Даугавпилсском шоссе (A6) - от Дзелме до Уплеи,
- Кокнесском шоссе (P80) - от Тинужи до Зиедини и от путепровода через трассу P80 до кольцевой развязки,
- Резекненском шоссе (A12) - от Варакляны до Крестцелей и от Грейшкань до 108-го километра трассы.
Договор планируется заключить на пять лет. После подписания контракта в течение пяти месяцев должны быть установлены первые 17 участков контроля скорости. После этого возможно установка еще 18 участков по запросу поставщика.
Победитель тендера также займется разработкой программного обеспечения для измерения средней скорости движения, созданием системы обмена данными и поддержкой оборудования и ПО.
На данный момент в Латвии функционируют 16 камер контроля средней скорости.
Государственная компания Latvijas Valsts ceļi (LVC) была основана в конце 2004 года. Она полностью принадлежит государству и занимается управлением дорожной сетью страны, распределением государственного финансирования, организацией тендеров и закупок.
В общей сложности LVC управляет более чем 20 000 километров латвийских дорог.
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