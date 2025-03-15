На тендер современных камер замера скорости поданы две жалобы

Договор планируется заключить на пять лет. После подписания контракта в течение пяти месяцев должны быть установлены первые 17 участков контроля скорости. После этого возможно установка еще 18 участков по запросу поставщика.

Победитель тендера также займется разработкой программного обеспечения для измерения средней скорости движения, созданием системы обмена данными и поддержкой оборудования и ПО.

На данный момент в Латвии функционируют 16 камер контроля средней скорости.

Государственная компания Latvijas Valsts ceļi (LVC) была основана в конце 2004 года. Она полностью принадлежит государству и занимается управлением дорожной сетью страны, распределением государственного финансирования, организацией тендеров и закупок.

В общей сложности LVC управляет более чем 20 000 километров латвийских дорог.

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