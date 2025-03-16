Ранее Комитет по защите журналистов призвал лидеров Конгресса США защитить USAGM от указа Трампа. "Неприемлемо, чтобы Белый дом стремился сократить финансируемое Конгрессом агентство, поддерживающее независимую журналистику, бросающую вызов нарративам авторитарных режимов по всему миру", - говорится в заявлении директора комитета.

Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty play important roles in getting America’s story to the rest of the world. We stand for freedom, free markets and rule of law. We want to promote our values. — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) March 16, 2025

USAGM - независимое государственное агентство США, которое обеспечивает передачу новостей и информации почти на 50 языках для 361 млн человек еженедельно. USAGM курирует не только RFE/RL, но и "Голос Америки", "Радио Свободная Азия", офис Apraides на Кубе (Radio Marti), Ближневосточную телерадиовещательную сеть (MBN) и Фонд открытых технологий.

В 2025 финансовом году совокупный бюджетный спрос USAGM составил 950 миллионов долларов на финансирование всех операций и капиталовложений.

15 марта сотрудникам "Голос Америки" сообщили, что их отправляют в административный отпуск с сохранением зарплаты, но если их попросят вернуться на работу, им придется это сделать.

Дополнительное распоряжение USAGM касается Федеральной службы по посредничеству и примирению, Международного научного центра имени Вудро Вильсона в Смитсоновском институте, Института музейно-библиотечных услуг, Совета американских стартапов по вопросам бездомных, Фонда финансовых учреждений развития Сообщества и Агентства по развитию бизнеса нацменьшинств.

"Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) - международная медиакорпорация, созданная во время холодной войны для распространения информации в странах с ограниченной свободой слова. Медиахолдинг имеет более чем 70-летний опыт.

В марте 2025 года в "Радио Свобода" работало около 400 штатных журналистов и около 750 внештатных сотрудников.

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