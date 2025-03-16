О просьбе США сообщила в пятницу Ассоциация производителей яиц Дании.

Просьба министерства сельского хозяйства США была сделана в то время, когда Вашингтон установил тарифы для многих стран, в том числе и в Европе, и пригрозил еще большими тарифами для большего числа товаров. Президент США Дональд Трамп также пригрозил Дании экономическими санкциями, если Копенгаген не передаст контроль над Гренландией США.

Оптовые цены на яйца в США побили новые рекорды, так как вспышка птичьего гриппа снизила производство яиц.

Трамп в свой первый рабочий день пообещал снизить цены на яйца, однако в феврале, который стал первым полным месяцем работы его администрации, цены на яйца по сравнению с предыдущим годом выросли на 59%.

В письме, с которым ознакомилось информационное агентство Reuters, обнаруживается, что представитель департамента сельского хозяйства США в Европе в конце февраля направил официальные запросы странам-производителям яиц для получения информации об их возможностях и готовности экспортировать яйца на американский рынок.

"Мы по-прежнему ждем дальнейших указаний от Вашингтона относительно дальнейших шагов, однако хотим попросить вас предоставить приблизительное количество яиц, которые будут отправлены в США (предполагая, что они отвечают всем требованиям импорта)", - говорится в письме, направленном в начале марта датской ассоциации производителей яиц.

Ассоциация акцентировала внимание на том, что в Европе нет большого излишка яиц.

"Во всем мире не хватает яиц, потому что потребление растет и многих затронул птичий грипп", - говорят в ассоциации.

Экспорт яиц в США затруднен из-за правил гигиены и других факторов, пишет ERR.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!