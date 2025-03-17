Гатис Лининьш, друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, раскрыл на своей Instagram-странице некоторые ранее публично не звучавшие факты.
Друг Тиммы: Седокова не была разведена с Тиммой в ЕС и США
Гатис Лининьш возмутился, что Анна Седокова уже пиарит свою новую песню в соцсетях:
"Прошло почти три месяца, какие мучительные дни для многих... У многих еще не высохли слезы... А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни... О песнях, о том, как сильно было больно... Интересно, что же мы услышим в этой новой песне?".
"Наверно Анна наконец выразит хоть малейшее сочувствие родителям Яниса? Или ответит наконец на столь мучительные для близких Яниса вопросы", - спрашивает он.
К примеру, мужчину интересует, о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35?
Ему интересно почему Анна не отдает ни один из Яниса телефонов ни родителям ни полиции? Почему родителям не отданы личные вещи баскетболиста? Почему певица задерживала подписание документов, чтобы Янис смог вернуться домой?
Он в очередной раз подтвердил, что Анна не помогала с оплатой похорон.
Оказывается Седокова даже не явилась в морг на опознание тела Яниса Тиммы.
Еще важный факт, который раскрыл Гатис своим подписчикам:
"Почему она игнорирует подписание документов, чтобы они с Янисом считались официально разведены в Евросоюзе и Америке, а не только в РФ. Это препятствует родителям и ребенку Яниса претендовать на его наследство.
Анна не только избегает подписания, а также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Т.к срок вступления в наследство в РФ - 6 месяцев".
Недавно появились слухи, что Анна Седокова просит за свое первое интервью после смерти бывшего супруга около 100 тысяч евро. В сторис она подтвердила, что тема с интервью обсуждалась, но только якобы не она просила такой гонорар, а ей предлагали.
Напомним, Янис Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. Прощание со спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Ему было 32 года.
Ранее адвокат Екатерина Гордон, которая является представителем отца спортсмена Райтиса Тиммы, указала, что родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. Отец погибшего баскетболиста также заявил, что не уверен в правдивости результатов расследования, проведенного в России. Известно, что дело вернули на дополнительную проверку.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
В Instagram-сторис Марк Пугачев сказал, что еще ничего не закончилось. Расследование продолжается в Латвии, США и России. Он добавил, что не считает смерть Яниса Тиммы самоубийством.
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