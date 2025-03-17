Друг Тиммы: Седокова не была разведена с Тиммой в ЕС и США

"Почему она игнорирует подписание документов, чтобы они с Янисом считались официально разведены в Евросоюзе и Америке, а не только в РФ. Это препятствует родителям и ребенку Яниса претендовать на его наследство.

Анна не только избегает подписания, а также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Т.к срок вступления в наследство в РФ - 6 месяцев".

Недавно появились слухи, что Анна Седокова просит за свое первое интервью после смерти бывшего супруга около 100 тысяч евро. В сторис она подтвердила, что тема с интервью обсуждалась, но только якобы не она просила такой гонорар, а ей предлагали.

Напомним, Янис Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. Прощание со спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Ему было 32 года.

Ранее адвокат Екатерина Гордон, которая является представителем отца спортсмена Райтиса Тиммы, указала, что родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. Отец погибшего баскетболиста также заявил, что не уверен в правдивости результатов расследования, проведенного в России. Известно, что дело вернули на дополнительную проверку.

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

В Instagram-сторис Марк Пугачев сказал, что еще ничего не закончилось. Расследование продолжается в Латвии, США и России. Он добавил, что не считает смерть Яниса Тиммы самоубийством.

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