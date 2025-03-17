Им не было 20 лет: в Резекне нарушителей-курильщиков нашли по публикациям в соцсетях

За первые два месяца года в городе было начато восемь административных процессов против подростков, не достигших 20-летнего возраста, за курение или употребление и хранение алкоголя. Более того, в нескольких случаях они опубликовали свои действия в соцсетях и привлекли таким образом внимание не только своей аудитории, но и полиции.

По словам начальника муниципальной полиции Резекне Виталия Подгайскиса, многие молодые люди не понимают, какими могут быть последствия, если их поймают с сигаретой или вейпом. Кроме того, вступили в силу ограничения, связанные с увеличением возраста продажи и покупки связанных с курением продуктов с 18 до 20 лет.

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Закон об обороте табачных изделий, курительных смесей, электронных курительных устройств и жидкостей для них гласит, что лицам моложе 20 лет запрещается курить, использовать заменители табака или бездымные табачные изделия, а также хранить табачные изделия, заменители табака, курительные смеси, электронные курительные устройства или емкости для их заправки.

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