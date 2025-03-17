Рижская полиция самоуправления опубликовала карту камер на дорогах столицы

Смотрите карту здесь!

Так, пользователям доступна подробная карта, на которой можно выбрать информацию обо всех устройствах, установленных RVPP в городской зоне для контроля ПДД. Пользователи также могут получить эту информацию отдельно, либо только по мобильным камерам видеонаблюдения, либо только по смарт-оборудованию для контроля ПДД.

В данный момент полиция самоуправления Риги для контроля за соблюдением правил дорожного движения использует 13 передвижных камер видеонаблюдения и еще три смарт-устройства для контроля ПДД.

Как уже сообщалось, с 1 марта RVPP начала фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью первых трех смарт-устройств мониторинга ПДД, установленных на улицах Аугуста Деглава, 120 (перекресток с улицей Илукстес), Бривибас, 168A (перекресток с улицей Цесу), а также Бривибас, 198A (перекресток с улицей Кр. Барона). Всего в этом году в Риге планируется установить 26 таких установок. С осени 2023 года RVPP будет использовать мобильные камеры видеонаблюдения для контроля за соблюдением ПДД в городе.

RVPP все чаще использует различные технические средства для обеспечения общественного порядка и безопасности, а также для фиксации правонарушений. Это позволяет не только оперативно выявлять возможные нарушения, но и способствует привлечению виновных к ответственности. С октября 2024 года RVPP в столице также осуществляет контроль за соблюдением скоростного режима с помощью автоматизированных приборов контроля скорости, установленных на нетрафарированных полицейских автомобилях RVPP.

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