В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Риге полиция самоуправления (RVPP) контролирует соблюдение правил дорожного движения (ПДД) в столице, используя различные технические средства, в том числе мобильные камеры видеонаблюдения, а также смарт-оборудование для мониторинга соблюдения правил. Теперь информация об установленных RVPP в столице технических средствах доступна на портале georiga.lv.
Рижская полиция самоуправления опубликовала карту камер на дорогах столицы
Смотрите карту здесь!
Так, пользователям доступна подробная карта, на которой можно выбрать информацию обо всех устройствах, установленных RVPP в городской зоне для контроля ПДД. Пользователи также могут получить эту информацию отдельно, либо только по мобильным камерам видеонаблюдения, либо только по смарт-оборудованию для контроля ПДД.
В данный момент полиция самоуправления Риги для контроля за соблюдением правил дорожного движения использует 13 передвижных камер видеонаблюдения и еще три смарт-устройства для контроля ПДД.
Как уже сообщалось, с 1 марта RVPP начала фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью первых трех смарт-устройств мониторинга ПДД, установленных на улицах Аугуста Деглава, 120 (перекресток с улицей Илукстес), Бривибас, 168A (перекресток с улицей Цесу), а также Бривибас, 198A (перекресток с улицей Кр. Барона). Всего в этом году в Риге планируется установить 26 таких установок. С осени 2023 года RVPP будет использовать мобильные камеры видеонаблюдения для контроля за соблюдением ПДД в городе.
RVPP все чаще использует различные технические средства для обеспечения общественного порядка и безопасности, а также для фиксации правонарушений. Это позволяет не только оперативно выявлять возможные нарушения, но и способствует привлечению виновных к ответственности. С октября 2024 года RVPP в столице также осуществляет контроль за соблюдением скоростного режима с помощью автоматизированных приборов контроля скорости, установленных на нетрафарированных полицейских автомобилях RVPP.
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