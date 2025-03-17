Видео В больнице скончался водитель, совершивший трагическую аварию на Вентспилсском шоссе в январе

Дирижер хора погибла на месте, а позже в больнице скончалась и одна из певиц хора. В рамках расследуемого полицией дела водителю не был присвоен никакой процессуальный статус, так как он находился в коме и не мог быть допрошен.

Как отмечает LTV, дело, скорее всего, будет закрыто.

Начальник Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции Ансис Зандерс сообщил LTV, что полиция получила уведомление из медицинского учреждения о смерти водителя.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 10 января, в тяжелой аварии на Вентспилсском шоссе у Стразде погибла дирижер Анитра Ниедре и пострадали шестеро воспитанников Вентспилсской музыкальной средней школы и двое взрослых.

Врачи утверждают, что ехавшие в микроавтобусе не были пристегнуты, а водители вовлеченных в аварию грузовиков рассказали LTV о пережитом: бусик на скользкой дороге пытался обогнать едущий впереди грузовик, но в тот момент из-за поворота выехал другой грузовик.

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