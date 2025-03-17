Видео Подробности пожара в популярном кафе в Межапарке

Спокойное воскресенье в кафе Daba Mamma оборвалось, когда пламя внезапно охватило крышу. По словам очевидцев, сотрудники заведения изначально не заметили возгорания - о пожаре их предупредили работники соседнего кафе.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал - персонал и посетители оперативно покинули помещение. Местные жители отмечают, что кафе было довольно популярным, а само здание находилось в хорошем состоянии.

Владелец кафе в момент пожара находился за пределами Латвии и узнал о трагедии от шеф-повара заведения.

"Все люди были эвакуированы вовремя, и все прошло так, как предписано инструкциями. Хочу, чтобы вы понимали - это 15 лет работы, которые исчезли в огне", - сказал владелец кафе Юрис.

Официальная причина пожара пока не установлена, однако у спасателей есть версия - возгорание могло произойти из-за проблем с системой отопления.

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Общая площадь возгорания составила 220 квадратных метров, и пожарным было сложно добраться до крыши.

Как поясняют специалисты, если у отопительной системы недостаточная изоляция или дымоход установлен неправильно, то под крышей может скапливаться влага. В сочетании с высокой температурой и сухими деревянными конструкциями это рано или поздно может привести к пожару.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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