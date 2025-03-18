Трамп заявил, что по многим пунктам мирного договора в Украине уже есть договоренности

Трамп подтвердил на своей странице в социальной сети Truth Social, что беседа состоится утром по вашингтонскому времени.

"Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. По многим элементам окончательного соглашения достигнута договоренность, но еще многое предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и других людей погибают. Каждую неделю с обеих сторон погибают 2500 солдат, и это должно закончиться. Я с нетерпением жду разговора с президентом Путиным", - написал он.

Ранее Трамп и Белый дом заявили, что в ходе беседы среди прочего будет обсуждаться вопрос территорий, а также ситуация в Курском регионе и на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск.

Накануне Кремль заявил, что не станет раскрывать детали предстоящей беседы.

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