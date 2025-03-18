Последствия падения рождаемости: в детских садах растет число вакантных мест

Как рассказала заведующая отделом дошкольного образования Департамента образования столицы Ивета Нагла, в центре Риги и некоторых других районах мест в детских садах нет, однако, например, в Вецмилгрависе и Иманте бесплатных мест в детсадах хватает, более того, учреждения даже размещают рекламу в соцсетях.

Несмотря на это, Рижское самоуправление пока не планирует сокращать число самих детсадов или групп в них, однако будет снижено количество детей в группах.

Есть идеи и о том, что делать с освободившимся свободным пространством - детсады уже создают помещения для развития цифровых навыков и для образования по интересам. Кроме того, в этом году дума планирует предложить услугу, которая ранее была доступна только в частных детсадах за деньги - возможность постепенно привыкать к дошкольному учреждению и общаться в рамках образования по интересам.

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В свою очередь руководитель Общества частных дошкольных учреждений Дайга Круминя отметила, что снижение рождаемости обострило конкуренцию как между частными, так и между муниципальными дошкольными учреждениями. По ее словам, конкуренция может способствовать повышению качества услуг.

Между тем, есть и самоуправления, где число детей не уменьшается, там даже планируют построить новый детсады. Таким примером является Марупский край.

"Мы построим один детский сад, поскольку в настоящее время в очереди - около 2000 детей, кроме того есть большая нагрузка на существующую инфраструктуру. В принципе, планируемое новое дошкольное образовательное учреждение на 300 и более детей не представляет для нас на данный момент никакого риска", - заявила глава Департамента образования, культуры и спорта Лиене Шмите.

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