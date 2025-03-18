Передача: Женщину с нарушениями движения регулярно не пускают в общественный транспорт

Теоретически весь столичный общественный транспорт оборудован рампами, чтобы в него можно было зайти и используя вспомогательные средства, однако опыт Маруты печален.

Женщина рассказывает: "Чаще всего водители общественного транспорта просто закрывают двери и уезжают. Я нажимаю кнопку, чтобы они выпустили рампу, однако они в большей части случаев этого не делают.

В случаях, если меня все-таки впускают, меня часто не выпускают. Жму внутри специальную кнопку, однако водители транспорта этот сигнал игнорируют. В таких случаях и громко кричу, чтобы открыли двери. Если меня увезут до следующей остановки, мне придется идти обратно очень долго".

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Марута рассказала, что в случаях, когда в очередной раз не выпускают рампу, она вынуждена использовать услуги такси, чтобы вовремя добраться до работы.

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