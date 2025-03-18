Зеленский поддержал идею о частичном прекращении огня, но ждет информацию от США

"После того, как мы получим информацию от президента США, от американской стороны, мы дадим свой ответ", - сообщил журналистам Зеленский, добавив, что США должны будут гарантировать это перемирие. Он также добавил, что Украина будет соблюдать его, пока его будет соблюдать Россия.

"Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что перемирие в любом случае начинается "безусловным прекращением огня".

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник договорились о 30-дневном частичном прекращении огня в войне Москвы против Украины, которое будет распространяться на энергетические и инфраструктурные объекты.

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Зеленский выразил убеждение, что Россия не готова прекратить войну и что ее реальная цель в переговорах о прекращении конфликта - ослабить Украину.

"Они не готовы прекратить эту войну, и мы это видим. Они не готовы даже к первому шагу - прекращению огня", - заявил украинский президент.

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