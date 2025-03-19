Разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина окажет скорее негативное, чем позитивное влияние на войну в Украине, такое мнение агентству LETA выразил политолог Карлис Даукштс.
Политолог: разговор Трампа и Путина, скорее всего, негативно скажется на ситуации в Украине
Эксперт отметил, что в настоящее время неизвестны практические результаты этих переговоров - их можно интерпретировать в зависимости от того, какую позицию занимает та или иная сторона.
"Дипломатия - это настолько сложная вещь, что она в основном происходит за закрытыми дверями, и результаты обычно интерпретируются в соответствии со своими интересами", - сказал он.
В то же время политолог не считает, что переговоры президентов США и России могут позитивно повлиять на прекращение боевых действий в Украине.
Напротив, они могут усилить ход войны, так как завоевание Донецкой области является главной задачей российской армии перед объявлением окончательных результатов мирных переговоров.
Война в Украине не прекратится, прогнозирует Даукштс. Если в результате переговоров боевые действия будут ограничены, главным вопросом станет проведение выборов президента Украины - состоятся ли они с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским или без него.
"В результате может вернуться много людей с фронта, что в Украине может вызвать нечто подобное новому Майдану", - рассуждает Даукштс.
Он также отметил значение украинского народа, добавив, что переговоры проходили "над головами украинского народа".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во вторник, 18 марта, созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. Разговор продолжался более двух часов, сообщает ВВС.
Заявление по поводу состоявшегося телефонного разговора опубликовал и Белый дом.
В нем говорится следующее: "Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также технических переговоров о прекращении огня на море в Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке".
Также Трамп и Путин обсуждали "необходимость прекращения распространения стратегических вооружений", Ближний Восток "как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов" и Иран, который "не должен оказаться в состоянии уничтожить Израиль", сообщает Русская служба ВВС.
Прокомментировал состоявшийся телефонный разговор и сам президент США Дональд Трамп.
"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам, понимая, что мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, конца этой ужасной войны между Россией и Украиной", - написал Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.
Он еще раз подчеркнул, что "эта война никогда бы не началась", если бы он "был президентом".
"Обсуждались многие элементы договора о мире, включая тот факт, что гибнут тысячи солдат, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним эту работу", - написал Трамп.
Это был второй официальный телефонный разговор президентов России и США с 20 января, когда Трамп вступил в должность во второй раз. Первая беседа состоялась 12 февраля, в ходе которой Трамп и Путин договорились начать переговоры о прекращении войны России против Украины.
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