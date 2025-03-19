Политолог: разговор Трампа и Путина, скорее всего, негативно скажется на ситуации в Украине

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во вторник, 18 марта, созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. Разговор продолжался более двух часов, сообщает ВВС.

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Заявление по поводу состоявшегося телефонного разговора опубликовал и Белый дом.

В нем говорится следующее: "Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также технических переговоров о прекращении огня на море в Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке".

Также Трамп и Путин обсуждали "необходимость прекращения распространения стратегических вооружений", Ближний Восток "как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов" и Иран, который "не должен оказаться в состоянии уничтожить Израиль", сообщает Русская служба ВВС.

Прокомментировал состоявшийся телефонный разговор и сам президент США Дональд Трамп.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам, понимая, что мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, конца этой ужасной войны между Россией и Украиной", - написал Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.

Он еще раз подчеркнул, что "эта война никогда бы не началась", если бы он "был президентом".

"Обсуждались многие элементы договора о мире, включая тот факт, что гибнут тысячи солдат, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним эту работу", - написал Трамп.

Это был второй официальный телефонный разговор президентов России и США с 20 января, когда Трамп вступил в должность во второй раз. Первая беседа состоялась 12 февраля, в ходе которой Трамп и Путин договорились начать переговоры о прекращении войны России против Украины.

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