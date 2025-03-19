В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Силиня отметила, что, во-первых, можно сэкономить, сократив бюрократию в государственном управлении.

"Если мы не тратим ресурсы в рабочее время людей, то можем сэкономить и направить эти средства на что-то другое. Это создаст экономию.

Определенно нет плана массовых увольнений, но мы видим возможность объединять функции, цифровизировать ряд процессов", - пояснила премьер-министр.

Второй вариант - увеличение бюджетного дефицита. "Недостаточно просто разрешить нам брать в долг. Для нас было бы важно, чтобы расходы на оборону вообще не включались в дефицит бюджета", - заявила глава правительства.

Кроме того, она видит возможности в рамках государственно-частного партнерства. "Например, сейчас строится полигон в Селии. Не обязательно всю бюджетную сумму тратить на строительство. Мы можем направить больше средств на закупку боеприпасов, снаряжения, военной техники, а строительство осуществлять через проекты ГЧП", - сказала Силиня.

Она также заверила, что в этом году налоги повышаться не будут. "Определенно нет. Европейский Союз предоставил достаточно возможностей для заимствований. Это может стать хорошей возможностью найти дополнительные средства на оборону", - заявила премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Латвия обязалась в ближайшие годы увеличить расходы на оборону до 4-5% ВВП.

Президент США Дональд Трамп заявил, что странам НАТО следует увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Совет национальной обороны Литвы уже принял решение выделять на оборону 5-6% ВВП в 2026–2030 годах.

На 2025 год в Латвии запланированы беспрецедентные расходы на оборону - более 1,5 млрд евро (3,45% ВВП).

В 2026 году на оборону планируется выделить более 1,7 млрд евро (3,73% ВВП), в 2027 году - 1,8 млрд евро (3,69%), а в 2028 году - 1,6 млрд евро (3,15%).

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