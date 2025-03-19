"ТАЛЛИНН, ну без преувеличений - это наверное лучший концерт, который был у меня в жизни. 1600 человек, прекрасный зал и сумасшедшая энергетика с начала и до конца. Огромное спасибо за этот опыт и такой прием. Вы супер!", - написал комик в соцсети, приложив несколько фото.

На первом фото, помимо поперечного также заметны конкурсант следующего "Евровидения" от Эстонии Томми Кэш (наст. имя Томас Таммеметс) и Алина Пязок - сооснователь, продюсер и режиссер клипов группы Little Big. Знакомство с Ильей Прусикиным в свое время добавило известности Кэшу.

В среду, 19 марта, Поперечный выступит в Xiaomi Arēna в Риге. Как сказано в описании мероприятия, новый тур "Агент 813" включает в себя выступления в 48 городах 29 стран и десятки тысяч зрителей.​

В описании программы Поперечный подчеркнул, что за последние пару лет с ним произошло много вещей, которыми ему не терпится поделиться со своей аудиторией: "Куча новых историй, размышлений, выводов, статусов... Плюс Лос-Анджелес оказался для меня, парня родом из Воронежа, невероятно сумасшедшим местом, которое просто кишит странностями. Так что я приглашаю вас вживую послушать мою новую программу".

"Надо успеть пожить до Третьей Мировой", - подмечает комик.

В прошлый раз Данила поперечный выступал в Риге в 2023 году. Часть средств от продажи билетов тогдашнего тура, по словам артиста, была пожертвована на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

Видео: Данила Поперечный в Риге

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