Видео В Дарзциемсе сильно пьяный водитель стал причиной столкновения трех авто

Пивная банка в салоне Kia уже намекает на причину аварии, произошедшей на перекрестке улиц Зелтиню и Ницгалес, где столкнулись три автомобиля.

"Вот эта машина вылетела оттуда, без торможения врезалась в товарища на Honda, а он после этого - в меня. Там он сидит, можете его спросить. Пьяный", - рассказал водитель Mercedes.

Водитель Kia не проявляет агрессии и, пока фиксируются последствия аварии, спокойно ждет дальнейших действий полиции в патрульной машине. Он не отказывается от беседы:

"Ну, посмотрел налево, направо - вроде бы никого не было. Решил пересечь перекресток, а тут удар слева. Ну, наверное, так как-то и произошло."

Возможно, водитель не заметил Honda, приближавшуюся слева, так как она находилась в так называемой "слепой зоне".

Однако наиболее вероятной причиной ДТП стало его алкогольный опьянение - 2,6 промилле. Мужчина признает, что пил из-за сердечных переживаний.

"Ехал к знакомой женщине. Приехал к ней домой, но не застал ее. Ну, обычно в таких случаях я уезжаю. Вот так и случилось. Ну да, выпил немного перед этим. Не знаю, граммов 100–150 водки. Как-то плохо себя чувствовал. Ну да, она не отвечала на звонки. Любовь", - сообщил виновник аварии.

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