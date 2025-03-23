"Я всю жизнь танцевала, и мне казалось, что только танцы - это весь мой мир. Но сейчас появились новые люди, новые возможности, и поэтому круг общения расширился", - призналась профессиональная танцовщица Елизавета Мания, которая стала новой гостьей программы TVNET+ "В чем фишка?".
"Он был первый в списке": Как шоу изменило жизнь Лизы Мании и Максима Бусела?
Лиза Мания помнила, что давно не было новых сезонов Dejo ar zvaigzni (Танцуй со звездой), она ждала, когда программа вернется и мечтала принять участие.
"Видимо, я правильно запустила мысли в космос, и я обсуждала со своим тренером по танцам это. Буквально через пару месяцев мне позвонил продюсер и пригласил участвовать. Я даже не спросила ни про условие, ни с кем я буду танцевать", - отмечает Лиза, добавляя, что во время разговора не заинтересовалась даже графиком тренировок.
Однако звезда, которую планировали поставить в пару с Елизаветой, не подтверждал участие. Тогда стали рассматривать еще около десяти вариантов, среди которых был Максим Бусел:
"Максим был первый в списке. Я прямо помню, так и написала продюсеру: "Все, конечно, классные, но если будет Максим, то вообще отлично.
Мне сказали, что он подтвердил свое участие. Буквально через неделю мы договорились о встрече. Попробовали, сразу танцевали. У нас как-то всё сложилось. У нас возникли такие отношения, будто мы уже лет 10 знакомы. Смеялись на первой встрече и обменялись графиками. Мы не были до этого знакомы лично, но я то знала, кто такой Максим Бусел", - добавляет она.
После шоу жизнь Лизы Мании поменялась:
"Мне кажется, что это абсолютно правильно и нормально. Я, так сказать, втянулась больше в жизнь и в сферу работы Максима. У меня появился театр. У меня появились новые коллеги. У меня появились новые близкие друзья. Конечно же, какая-то часть людей, которые были со мной до этого - мы стали меньше общаться. Но это в силу моей занятости и огромного количества работы. Потому что, ну, это правда, что сейчас я много занимаюсь не только творчеством, но и организацией каких-то концертов, проектов, мероприятий, и всего, что связано с менеджментом Максима. Потому из-за того, что не хватает часов, я не успеваю там со всеми встречаться.
Полный выпуск программы "В чем фишка?" смотрите на портале RUS TVNET.
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