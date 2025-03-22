В рамках акции "Час Земли", организованной Всемирным фондом природы, в субботу, 22 марта, с 20:30 на один час будет символически отключена декоративная подсветка памятника и площади Свободы, освещение Вантового моста, а также освещение в ряде муниципальных учреждений и компаний, сообщили в самоуправлении.
В субботу пройдет акция "Час Земли": выключат освещение у памятника Свободы и в части зданий
В это время людям по всему миру предлагается посвятить час Земле и выключить свет или подсветку в знак поддержки планеты и напоминания о необходимости заботиться о ее будущем.
Освещение также будет отключено в зданиях Центральной администрации Рижского самоуправления – освещение фасадов как в Ратуше, так и фасадов Центра жителей микрорайона на ул. Иерикю, 43а, и ул. Э. Смильгя, 46.
Муниципальное предприятие Rīgas nami отключит освещение фасадов Дома Черноголовых и кинотеатра Splendid Palace. Освещение также будет отключено на внешней территории Рижского роддома, где отсутствие света не угрожает безопасности пациентов.
Rīgas siltums сократит освещение в четырех теплоцентралях, одной котельной и административных зданиях, привлекая внимание общественности к изменению климата и демонстрируя приверженность предприятия экологически чистым действиям в повседневной жизни. Благодаря участию в "Часе Земли" ожидаемое потребление электроэнергии снизится примерно на 20 киловатт (кВт). Самая экологичная, дешевая и независимая энергия - это энергия, которую мы не потребляем, поэтому компания призывает утеплять здания и трансформировать системы отопления для эффективного регулирования тепла в домах.
В то время, когда мир становится все более разделенным, "Час Земли" - это символ единства и надежды, вдохновляющий людей на совместные действия, заявила руководитель по коммуникации Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дайна Штейнберга.
В прошлом году мир все чаще сталкивался с сильными штормами, разрушительными пожарами и масштабными наводнениями. Кроме того, 2024 год стал самым жарким годом в истории.
Во время акции будет отключено освещение многих общественных зданий и объектов.
Акция "Час Земли" впервые состоялась в Сиднее в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшей в мире экологической акцией, в которой участвуют более 190 стран.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!