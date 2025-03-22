В субботу пройдет акция "Час Земли": выключат освещение у памятника Свободы и в части зданий

В это время людям по всему миру предлагается посвятить час Земле и выключить свет или подсветку в знак поддержки планеты и напоминания о необходимости заботиться о ее будущем.

Освещение также будет отключено в зданиях Центральной администрации Рижского самоуправления – освещение фасадов как в Ратуше, так и фасадов Центра жителей микрорайона на ул. Иерикю, 43а, и ул. Э. Смильгя, 46.

Муниципальное предприятие Rīgas nami отключит освещение фасадов Дома Черноголовых и кинотеатра Splendid Palace. Освещение также будет отключено на внешней территории Рижского роддома, где отсутствие света не угрожает безопасности пациентов.