Гала-концертом оперной музыки в субботу, 22 марта, грандиозно завершился Международный звездный фестиваль, который проходит под знаком 400-летия Лиепаи, которым Лиепайский симфонический оркестр уже 33-й год подряд встречает весну, сообщила TVNET руководитель отдела коммуникаций Лиепайского симфонического оркестра Ивета Вевере.
Фото ⟩ В Лиепае грандиозно завершился Международный звездный фестиваль
На заключительном концерте Международного звездного фестиваля на сцене концертного зала Lielais dzintars к Лиепайскому симфоническому оркестру под руководством дирижера Айнара Рубикиса присоединились Государственный академический хор Latvija, смешанные хоры INTIS и Laiks Лиепайского центра народного искусства и культуры, женский хор Atbalss Лиепайской академии RTU, а также интернациональный ансамбль солистов - итальянское сопрано Сара Кортоледзи, грузинский тенор Ираклий Кахидзе и румынский баритон Богдан Бачу.
Были исполнены арии, дуэты, ансамбли и увертюры из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Вольфганга Амадея Моцарта, Винченцо Беллини и Пьетро Масканьи, предложив публике как популярные, так и менее популярные произведения.
В пятницу, 21 марта, на Международном звездном фестивале, проходящем под знаком 400-летия Лиепаи, прозвучала одна из самых изысканных жемчужин фестиваля - концерт камерного ансамбля Altera Veritas и сопрано Катрины Паулы Фелсберги. Любители музыки насладились музыкальным диалогом инструментов и голоса в Камерном зале Дзинтарса Юргелайса концертного зала Lielais dzintars, в котором раскрылся весь спектр современной камерной музыки - от тончайших нюансов до выразительных контрастов.
Среди музыкальных произведений Каспара Земитиса, Валдиса Зилверса, Миколы Наталевича, Лауриса Йоэлетса и Артура Маскатса на концерте впервые прозвучала камерная кантата Райвиса Мисюнса Baltie mākoņu tilti.
С приближением Пасхи Лиепайский симфонический оркестр подготовил амбициозную концертную программу специально для этого важного времени размышлений. 12 апреля в 18:00 в концертном зале Lielais dzintars Лиепайский симфонический оркестр совместно с Государственным академическим хором Latvija под руководством дирижера Мариса Сирмайса исполнит ораторию Екаба Янчевскиса "Из страны грешников" при участии Зане Янчевской и Stiksa Гии Канчели с соло на альте в исполнении всемирно известного музыканта Максима Рысанова.
Билеты на концерты Лиепайского симфонического оркестра можно приобрести в точках продаж Biļešu Paradīze и в интернете.
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