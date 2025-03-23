Фото В Лиепае грандиозно завершился Международный звездный фестиваль

На заключительном концерте Международного звездного фестиваля на сцене концертного зала Lielais dzintars к Лиепайскому симфоническому оркестру под руководством дирижера Айнара Рубикиса присоединились Государственный академический хор Latvija, смешанные хоры INTIS и Laiks Лиепайского центра народного искусства и культуры, женский хор Atbalss Лиепайской академии RTU, а также интернациональный ансамбль солистов - итальянское сопрано Сара Кортоледзи, грузинский тенор Ираклий Кахидзе и румынский баритон Богдан Бачу.

Были исполнены арии, дуэты, ансамбли и увертюры из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Вольфганга Амадея Моцарта, Винченцо Беллини и Пьетро Масканьи, предложив публике как популярные, так и менее популярные произведения.