24 февраля путешественник Карлис Барделис перенес инсульт - у него лопнул кровеносный сосуд в голове. Во время операции также была обнаружена и удалена опухоль головного мозга. Карлис только недавно вернулся домой из больницы, и ему предстоит длительный процесс реабилитации.
Путешественник Барделис перенес инсульт; семья просит поддержки для его выздоровления
"Сейчас Карлис уже может стабильно долго сидеть, а также на мгновение вставать на ноги, говорить несколько слов, фраз, он все понимает, но не может это сказать. Язык ему лучше воспринимать через музыку, есть песни, которым он тихо подпевает! Карлис очень много смеется, но это же Карлис! И плачет. От радости и волнения. Впереди упорная работа с физиотерапевтом, логопедом, эрготерапевтом. В планах и музыкальная терапия. Сейчас главная задача - стать крепче и сильнее, чтобы в будущем начать лучевую или химиотерапию. Весеннее солнышко, море, свежий воздух и присутствие любимых точно помогут", - написала в аккаунте платформы Facebook Bored of Borders семья Карлиса.
Если вы хотите поддержать процесс реабилитации и дальнейшее лечение Карлиса, можно пожертвовать ему деньги, перечислив на указанный в посте в Facebook номер счета.
Семья Карлиса заранее благодарит каждого, кто сможет помочь.
Как уже сообщал TVNET, в прошлом году Барделис в Намибии завершил кругосветное путешествие на велосипеде и лодке.
Галерея: Карлис Барделис в Намибии завершает кругосветное путешествие на велосипеде и лодке
Всего Барделис провел в путешествии 2898 дней или семь лет и 11 месяцев. На лодке он преодолел 46 326 километров, а на велосипеде - 11 972 километра.
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