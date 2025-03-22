"Сейчас Карлис уже может стабильно долго сидеть, а также на мгновение вставать на ноги, говорить несколько слов, фраз, он все понимает, но не может это сказать. Язык ему лучше воспринимать через музыку, есть песни, которым он тихо подпевает! Карлис очень много смеется, но это же Карлис! И плачет. От радости и волнения. Впереди упорная работа с физиотерапевтом, логопедом, эрготерапевтом. В планах и музыкальная терапия. Сейчас главная задача - стать крепче и сильнее, чтобы в будущем начать лучевую или химиотерапию. Весеннее солнышко, море, свежий воздух и присутствие любимых точно помогут", - написала в аккаунте платформы Facebook Bored of Borders семья Карлиса.