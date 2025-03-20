На улице Краста в Риге автомобиль сбил велосипедиста

"Просто нужно, чтобы здесь поставили знак, что ездят велосипедисты. Все, кто выворачивает с автозаправочной станции, все смотрят только в ту сторону, но с этой стороны едут все велосипедисты. Она в меня врезалась, столкнулись, потому что она не посмотрела в эту сторону", - рассказал пострадавший.