Во второй половине дня на улице Краста в Риге велосипедист попал в ДТП, так как его не заметила женщина, выворачивающая с заправки, сообщает передача Degpunktā.
На улице Краста в Риге автомобиль сбил велосипедиста
Участники ДТП признают, что подобные аварии на этом участке дороги происходят регулярно. Несколько водителей остановились, чтобы помочь велосипедисту.
Водитель автомобиля Opel, выезжая с заправочной станции, сбила пожилого мужчину с велосипедом.
Очевидица даже указала, что мужчина ехал довольно медленно.
"Просто нужно, чтобы здесь поставили знак, что ездят велосипедисты. Все, кто выворачивает с автозаправочной станции, все смотрят только в ту сторону, но с этой стороны едут все велосипедисты. Она в меня врезалась, столкнулись, потому что она не посмотрела в эту сторону", - рассказал пострадавший.
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