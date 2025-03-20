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На улице Краста в Риге автомобиль сбил велосипедиста

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Авария на улице Краста
Авария на улице Краста Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Во второй половине дня на улице Краста в Риге велосипедист попал в ДТП, так как его не заметила женщина, выворачивающая с заправки, сообщает передача Degpunktā.

Участники ДТП признают, что подобные аварии на этом участке дороги происходят регулярно. Несколько водителей остановились, чтобы помочь велосипедисту.

Водитель автомобиля Opel, выезжая с заправочной станции, сбила пожилого мужчину с велосипедом.

Очевидица даже указала, что мужчина ехал довольно медленно.

"Просто нужно, чтобы здесь поставили знак, что ездят велосипедисты. Все, кто выворачивает с автозаправочной станции, все смотрят только в ту сторону, но с этой стороны едут все велосипедисты. Она в меня врезалась, столкнулись, потому что она не посмотрела в эту сторону", - рассказал пострадавший.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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