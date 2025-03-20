"Мы говорили только об одной электростанции, которая под российской оккупацией", - цитирует ответ Зеленского AFP. Из ответа следовало, что имелась в виду Запорожская АЭС.

Зеленский, который находится с визитом в Финляндии, сказал также, что российский диктатор Владимир Путин не хочет перемирия, пока украинские войска находятся на территории Курской области.

Отвечая на вопрос об объявленной встрече представителей Украины и США в Саудовской Аравии для обсуждения деталей частичного прекращения огня, Зеленский сказал, что она может состояться в пятницу, субботу или воскресенье.

Во время пресс-конференции, к удивлению журналистов, Зеленскому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский сказал, что они связываются ежедневно. "Мы часто много говорим. Раз в день. После нашего разговора я ему перезвоню", - цитирует AFP слова президента Украины.

Как уже сообщалось, президенты Украины и США в среду провели телефонный разговор после того, как Дональд Трамп накануне поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. И Трамп, и Владимир Зеленский назвали разговор хорошим.

Украинский и американский лидеры рассказали о переговорах в соцсетях. Трамп заявил в Truth Social, что у него состоялся "очень хороший" разговор с Зеленским, который продолжался около часа.

Зеленский сообщил в соцсети Х, что разговор с Трампом был "позитивным, очень содержательным и откровенным".

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