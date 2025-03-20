Портал: На аэродроме в Энгельсе уничтожен склад с ракетами для российских бомбардировщиков

На видео видна сильная вторичная детонация боеприпасов.

Все вказує на те, що в Енгельсі уражено склад з крилатими ракетами Х-555 та Х-101 для Ту-95 та Ту-160 | Defense Express https://t.co/0tfoY2zFbV pic.twitter.com/NXF5wy6f2F — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) March 20, 2025

Отмечается, что факт детонации подтвержден российскими властями, а место взрыва было определено несколькими сообществами по анализу открытых данных. Некоторые из них указывали на склад с боеприпасами, другие — на место, где хранились горюче-смазочные материалы.

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"На кадрах видео слышно, как продолжают взрываться боеприпасы, по всей видимости, предназначенные для авиации. В частности, это напрямую указывает на удар по складу с боеприпасами, а не с топливом. Другое видео свидетельствует о детонации взрывчатых веществ, что нетипично для возгораний топливных баков. Другими словами, все указывает на то, что детонация произошла на складе стратегических авиационных боеприпасов", - сообщает Defense Express.

Российские блоги сообщают, что детонация боеприпасов происходила в течение нескольких часов. Местные жители пишут, что село Малинки в Саратовской области эвакуировано, а в Базальте также ведутся приготовления к эвакуации.

Как уже сообщалось, в четверг вечером украинские беспилотники нанесли массированный удар по российским городам Саратов и Энгельс, в результате чего на нефтебазе и военном аэродроме возник пожар.

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