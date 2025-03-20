Кассовые сборы "Потока" превысили 33 миллиона евро

Фильм "Поток", бюджет которого составил 3,4 миллиона долларов (более 3 миллионов евро), в Северной Америке собрал 4,6 миллиона долларов (4,5 миллиона евро). В этом регионе премьера фильма состоялась в ноябре, а его дистрибуцией занимались компании Sideshow и Janus Films.

Анимационный фильм добился успеха и в других странах. Например, в Мексике "Поток" собрал около 6,7 миллиона долларов (приблизительно 6,1 миллиона евро), в Бразилии - 1 миллион долларов (около 920 000 евро).

В Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае общие сборы составили 3,4 миллиона долларов (примерно 3,12 миллиона евро), в Латвии - почти 2 миллиона евро.

Во Франции фильм "Поток" посмотрели 682 217 зрителей, что принесло около 5,4 миллиона долларов (примерно 4,96 миллиона евро). В Германии после первого уик-энда проката доход составил 1 миллион долларов.

В Нидерландах анимационный фильм собрал 1,3 миллиона долларов (около 1,19 миллиона евро), в Испании - 1,6 миллиона долларов (примерно 1,47 миллиона евро).

В Китае к третьему уик-энду проката сборы составили 2,7 миллиона долларов (около 2,4 миллиона евро). Во Вьетнаме фильм заработал 591 000 долларов (около 542 000 евро) за первый уик-энд, при этом билеты приобрели 157 000 зрителей.