К 17 марта кассовые сборы анимационного фильма "Поток" по всему миру достигли 36 миллионов долларов США, что составляет более 33 миллионов евро, согласно информации, опубликованной на интернет-платформе кинематографического издания Variety.
Кассовые сборы "Потока" превысили 33 миллиона евро
Фильм "Поток", бюджет которого составил 3,4 миллиона долларов (более 3 миллионов евро), в Северной Америке собрал 4,6 миллиона долларов (4,5 миллиона евро). В этом регионе премьера фильма состоялась в ноябре, а его дистрибуцией занимались компании Sideshow и Janus Films.
Анимационный фильм добился успеха и в других странах. Например, в Мексике "Поток" собрал около 6,7 миллиона долларов (приблизительно 6,1 миллиона евро), в Бразилии - 1 миллион долларов (около 920 000 евро).
В Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае общие сборы составили 3,4 миллиона долларов (примерно 3,12 миллиона евро), в Латвии - почти 2 миллиона евро.
Во Франции фильм "Поток" посмотрели 682 217 зрителей, что принесло около 5,4 миллиона долларов (примерно 4,96 миллиона евро). В Германии после первого уик-энда проката доход составил 1 миллион долларов.
В Нидерландах анимационный фильм собрал 1,3 миллиона долларов (около 1,19 миллиона евро), в Испании - 1,6 миллиона долларов (примерно 1,47 миллиона евро).
В Китае к третьему уик-энду проката сборы составили 2,7 миллиона долларов (около 2,4 миллиона евро). Во Вьетнаме фильм заработал 591 000 долларов (около 542 000 евро) за первый уик-энд, при этом билеты приобрели 157 000 зрителей.
Как сообщалось, анимационный фильм был удостоен премии Европейской киноакадемии в категории "Лучшая полнометражная анимация Европы". Также он получил "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".
Мультфильм "Поток" - совместное производство трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five. Анимация завоевала более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.
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"Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар" - в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".
Получив награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, своего кота и собаку и повторил, что все мы в одной лодке и должны преодолеть наши разногласия и работать вместе.
В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит - научиться выстраивать отношения с соседями: Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
В творческую команду мультфильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, создатели визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.
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Видео: Речь Гинта Зилбалодиса у памятника Свободы
Видео: Матисс Кажа у памятника Свободы
Видео: Матисс Кажа говорит с фанатами у памятника Свободы