СМИ: Пентагон собирается раскрыть Маску планы на случай войны с Китаем

Министр обороны Пит Хегсет также прокомментировал публикацию в X: "Это не встреча на тему "особо секретных планов войны с Китаем". Это неформальная дискуссия об инновациях, эффективности и передовом производстве", - заявил Хегсет.

Спустя несколько часов после выхода статьи в NYT президент Дональд Трамп отклонил все изложенные в ней утверждения. На своей платформе Truth Social он написал, что информация, опубликованная в газете, "полностью ложна".

"Они ошибочно заявили, будто Илон Маск завтра [21 марта] отправится в Пентагон, чтобы узнать о возможной "войне с Китаем". Что за абсурд? Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться", - подчеркнул Трамп.

NYT указывает, что теперь остается неясным, состоится ли брифинг, специально подготовленный для Маска.

Маск является руководителем компании SpaceX, имеющей контракт с Пентагоном, и одним из влиятельных советников Трампа. Он также возглавляет производителя электромобилей Tesla Motors, у которого обширные финансовые интересы в Китае.

WSJ подчеркивает, что доступ к планам Пентагона о возможном конфликте с Китаем обеспечил бы Маску доступ к военным секретам, недоступным его конкурентам.

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