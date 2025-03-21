Американское Министерство обороны приняло решение 21 марта провести специальный брифинг, в ходе которого планировало проинформировать миллиардера и технологического магната Илона Маска о военных планах Вашингтона в потенциальном конфликте США и Китая, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
СМИ: Пентагон собирается раскрыть Маску планы на случай войны с Китаем
Издание The Wall Street Journal (WSJ) также пишет об этом брифинге со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников NYT, к особо секретному брифингу было подготовлено 20-30 слайдов, в которых описано, каким образом Соединенные Штаты будут вести подобный конфликт. Источники уточняют, что в этой подборке представлена информация разного рода: от анализа возможных угроз со стороны Китая до целей, по которым США могли бы нанести удары в случае начала боевых действий.
NYT отмечает, что встречу планировали проводить не в кабинете министра обороны Пита Хегсета, а в одной из конференц-залов Пентагона, предназначенных для совещаний высокопоставленных военных.
Незадолго до публикации статьи в NYT представитель Пентагона Шон Парнелл выступил с кратким заявлением о том, что Министерство обороны "с радостью" примет Маска 21 марта в Пентагоне на мероприятии, куда ему было направлено приглашение.
Однако после выхода статьи Парнелл в социальной сети X написал: "Это фейковые новости. Откровенная и злая ложь. Илон Маск - патриот. Мы гордимся тем, что он сотрудничает с Пентагоном".
Министр обороны Пит Хегсет также прокомментировал публикацию в X: "Это не встреча на тему "особо секретных планов войны с Китаем". Это неформальная дискуссия об инновациях, эффективности и передовом производстве", - заявил Хегсет.
Спустя несколько часов после выхода статьи в NYT президент Дональд Трамп отклонил все изложенные в ней утверждения. На своей платформе Truth Social он написал, что информация, опубликованная в газете, "полностью ложна".
"Они ошибочно заявили, будто Илон Маск завтра [21 марта] отправится в Пентагон, чтобы узнать о возможной "войне с Китаем". Что за абсурд? Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться", - подчеркнул Трамп.
NYT указывает, что теперь остается неясным, состоится ли брифинг, специально подготовленный для Маска.
Маск является руководителем компании SpaceX, имеющей контракт с Пентагоном, и одним из влиятельных советников Трампа. Он также возглавляет производителя электромобилей Tesla Motors, у которого обширные финансовые интересы в Китае.
WSJ подчеркивает, что доступ к планам Пентагона о возможном конфликте с Китаем обеспечил бы Маску доступ к военным секретам, недоступным его конкурентам.
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