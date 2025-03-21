Переход на летнее время состоится в ночь на воскресенье

Изменение времени осуществляется в соответствии с действующей системой, поскольку на уровне Европейского союза пока не достигнута общая договоренность о новых правилах в отношении сезонной корректировки времени. В настоящий момент продолжает действовать ранее утвержденный порядок: в Латвии летнее время начинается в последнее воскресенье марта и длится до последнего воскресенья октября.

Летнее время впервые было введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года порядок его применения не менялся - он стабильно действует с конца марта до конца октября.

Напомним, что в 2018 году в Европе вновь стал актуальным вопрос о необходимости пересмотра действующего порядка перевода стрелок дважды в год. В связи с этим Европейская комиссия провела опрос среди жителей стран ЕС, в ходе которого большинство участников высказалось за отмену существующей системы.

После этого Еврокомиссия представила странам-членам проект новой директивы, предлагая полностью отказаться от сезонного перехода на летнее и зимнее время на территории всего ЕС. Однако в силу того, что странам потребовалось дополнительное время для проведения национальных консультаций и учета мнения граждан, единого решения на общеевропейском уровне до сих пор не принято.

Правительство Латвии, в свою очередь, уже выразило поддержку идее отказа от сезонного перевода часов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!