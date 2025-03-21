Богата событиями уходящая пятница: в Латвии зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, в Рижском роддоме появилась на свет тройня, а в "черный список" PTAC внесены сразу две местные компании. Очередной указ Дональда Трампа - теперь о ликвидации Министерства образования, - Германия конфисковала танкер "теневого флота" России, а принц Уильям прибыл в Эстонию с официальным визитом. Обо всем этом и многом другом читайте в подборке RUS TVNET - коротко о главном за пятницу, 21 марта.
Главное за 21 марта ⟩ Аферисты под видом VSAA, Трамп упраздняет Минобразования и латвийские компании в "черном списке"
Новости Латвии:
Прикинувшись сотрудниками Государственного агентства социального страхования (VSAA), телефонные аферисты уверяют, что им необходимо вручить заказное письмо и требуют подтвердить личность с помощью кода Smart-ID, - об этом агентству LETA стало известно в VSAA.
Сегодня в Рижском родильном доме родилась тройня, сообщили агентству LETA в медицинском учреждении.
Прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело, по которому иностранный гражданин обвиняется в оголении перед несколькими девочками, сообщила прокуратура.
Центр по защите прав потребителей Латвии (PTAC) включил в так называемый "черный список" компанию SIA Car Sales Technologies. Причина - отказ исполнить решение комиссии по рассмотрению потребительских споров, сообщило агентство LETA со ссылкой на PTAC.
В Латвии на сегодняшний день зарегистрированы 476 партнерств, из которых 182 заключены между однополыми парами. Об этом сообщила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в пятницу, выступая на общем собрании присяжных нотариусов.
За рубежом:
Со страниц газеты New York Times ветеран Демпартии, стратег Джеймс Карвилл предложил недавно своим коллегам "смелый политический маневр" в ответ на выбранную президентом США Дональдом Трампом тактику шока и трепета: "перевернуться и притвориться мертвыми". Его предложение, естественно, вызвало рев осуждения и едкие упреки со стороны демократов всего политического спектра. Но можно утверждать (особенно после беспомощной реакции этой партии на послание Трампа Конгрессу), что демократы уже послушались его совета.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о ликвидации Министерства образования.
Представитель британского королевского дома принц Уэльский Уильям, который также является прямым наследником престола, в четверг, 20 марта, прибыл в Эстонию. На встрече с детьми принц получил в подарок мягкую игрушку - популярную в Эстонии собачку Лотте. Посмотрим уникальные фото, как принца Уильяма встретили в соседней стране!
Как минимум 287 белорусских предприятий производят оружие для нужд России. Как устроена военная промышленность в Беларуси - в материале DW.
Несмотря на санкции, Россия продолжает поставлять нефть по всему миру. Правительство Германии конфисковало танкер теневого флота РФ, включая его дорогой груз, и тем самым послало сигнал Москве, сообщает в пятницу утром издание Der Spiegel.
Интересное чтиво:
На носу сезон отпусков и полетов на курорты. Однако с 1 января 2025 года на рейсах, вылетающих из аэропортов ЕС требуется использовать примеси экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое значительно дороже обычного. Из-за этого, к примеру, авиакомпания Lufthansa уже ввела эко-надбавку к цене билетов: до 72 евро. Какие сюрпризы ждут латвийских пассажиров и как в летний сезон вырастут цены на авиабилеты? Станет ли отрасль авиационного био-топлива такой же "золотой жилой", как производство био-дизеля и био-этанола, которое в свое время бурно развивали в Латвии частные предприниматели, получая весомые субсидии? Разбирался TVNET+.
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