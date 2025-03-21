Главное за 21 марта Аферисты под видом VSAA, Трамп упраздняет Минобразования и латвийские компании в "черном списке"

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Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о ликвидации Министерства образования.

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Представитель британского королевского дома принц Уэльский Уильям, который также является прямым наследником престола, в четверг, 20 марта, прибыл в Эстонию. На встрече с детьми принц получил в подарок мягкую игрушку - популярную в Эстонии собачку Лотте. Посмотрим уникальные фото, как принца Уильяма встретили в соседней стране!

Как минимум 287 белорусских предприятий производят оружие для нужд России. Как устроена военная промышленность в Беларуси - в материале DW.

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Несмотря на санкции, Россия продолжает поставлять нефть по всему миру. Правительство Германии конфисковало танкер теневого флота РФ, включая его дорогой груз, и тем самым послало сигнал Москве, сообщает в пятницу утром издание Der Spiegel.

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На носу сезон отпусков и полетов на курорты. Однако с 1 января 2025 года на рейсах, вылетающих из аэропортов ЕС требуется использовать примеси экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое значительно дороже обычного. Из-за этого, к примеру, авиакомпания Lufthansa уже ввела эко-надбавку к цене билетов: до 72 евро. Какие сюрпризы ждут латвийских пассажиров и как в летний сезон вырастут цены на авиабилеты? Станет ли отрасль авиационного био-топлива такой же "золотой жилой", как производство био-дизеля и био-этанола, которое в свое время бурно развивали в Латвии частные предприниматели, получая весомые субсидии? Разбирался TVNET+.

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