Аэропорт Хитроу возобновил работу

Как уже сообщалось, закрытие аэропорта в пятницу повлияло на авиасообщение по всему миру. Были отменены или перенесены сотни авиарейсов, что повлияло на планы тысяч людей.

"В наших терминалах работают сотни дополнительных сотрудников, и сегодня мы добавили в расписание дополнительные рейсы", - объявили в аэропорту, призвав пассажиров своевременно проверять последнюю информацию о своих рейсах.

В ночь с четверга на пятницу на распределительной подстанции примерно в трех километрах от аэропорта Хитроу вспыхнул пожар. Пожар привел к отключению электроэнергии в аэропорту и более чем в 60 000 объектов недвижимости. Пожар удалось локализовать через семь часов, но аэропорт был закрыт почти 18 часов.

Читайте также За рубежом Пожар в лондонском Хитроу расследует антитеррористическая полиция

Первые самолеты в аэропорту начали взлетать и садиться в пятницу вечером, однако работу в полном режиме аэропорт возобновил только в субботу.

Полиция заявила, что на данный момент не видит ничего подозрительного в пожаре, а Лондонская пожарная бригада сообщила, что расследование будет сосредоточено на оборудовании подстанции. Однако серьезное воздействие этого пожара на аэропорт вызвало множество вопросов относительно устойчивости критически важной инфраструктуры Великобритании к подобным авариям, катастрофам и нападениям.

Аэропорт Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире. Ежедневно он обслуживает около 230 000 пассажиров.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!