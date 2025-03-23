Этнографический музей объяснил, почему на его территории были вырублены березы

"По поводу березовой аллеи. Мы уже многократно поясняли, что, к сожалению, березам было уже почти сто лет и регулярно какая-то из них ломалась, угрожая посетителям и работникам. Были как исследование, так опрос и конкурс на вырубку оставшихся деревьев", - написал в Х Латвийский этнографический музей.

Par bērzu aleju. Jau vairākkārt esam skaidrojuši, ka diemžēl bērzi bija gandrīz simts gadus veci un regulāri kāds lūza, apdraudot muzeja apmeklētājus un darbiniekus. Bija gan izpēte, gan atļauja un iepirkumi atlikušo koku nociršanai. pic.twitter.com/KtGtCOhtyk — Brīvdabas muzejs (@brivdabasmuzejs) March 23, 2025

Музей также указал, что "аллея была засажена, чтобы "вести" в музей, в то время она еще не была территорией музея".

"К сожалению, мелколиственные деревья, находясь вблизи деревянных построек, наносят им существенный вред, в данном случае страдает Priedes krogs. В музее обильно растут новые деревья, но березовую аллею решено не восстанавливать", - говорится в сообщении Латвийского этнографического музея под открытым небом на платформе X.

Brīvdabas muzejs. Trūkst vārdu. Man vairs nav ko teikt. Pat rupjību. pic.twitter.com/I78qHxXee2 — Rabarbarzs 🇱🇻🇺🇦✌️ (@Tuksumsz) March 22, 2025

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