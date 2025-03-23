Вс, 23.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Этнографический музей объяснил, почему на его территории были вырублены березы

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Территория Латвийского этнографического музея под открытым небом
Территория Латвийского этнографического музея под открытым небом Фото: Līga Gredzena/LETA

В субботу, 22 марта, в Латвийским этнографическом музее под открытым небом отмечается Большой день, однако на платформе Х широкие дискуссии вызвала вырубка берез на территории музея. В воскресенье музей эту ситуацию прокомментировал.

"По поводу березовой аллеи. Мы уже многократно поясняли, что, к сожалению, березам было уже почти сто лет и регулярно какая-то из них ломалась, угрожая посетителям и работникам. Были как исследование, так опрос и конкурс на вырубку оставшихся деревьев", - написал в Х Латвийский этнографический музей.

Музей также указал, что "аллея была засажена, чтобы "вести" в музей, в то время она еще не была территорией музея".

"К сожалению, мелколиственные деревья, находясь вблизи деревянных построек, наносят им существенный вред, в данном случае страдает Priedes krogs. В музее обильно растут новые деревья, но березовую аллею решено не восстанавливать", - говорится в сообщении Латвийского этнографического музея под открытым небом на платформе X.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх