Трамп подчеркнул, что ключевым фактором в переговорах о прекращении боевых действий являются его "хорошие" отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Было бы здорово остановить войну. Я скажу так: никто другой не смог бы этого сделать. Никто. Ноль", - сказал Трамп.

Во время телефонного разговора 18 марта Путин заявил, что готов ограничить удары по энергетической инфраструктуре Украины в качестве первого шага, однако не согласился на полный режим прекращения огня, на котором настаивают США. На следующий день Зеленский в разговоре с Трампом выразил готовность к взаимному прекращению ударов по энергетическим объектам.

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Трамп также отметил, что "очень хорошо знает Путина".

"Когда я был президентом, Путин никуда не вторгался. Он захватил Крым и Грузию, когда президентами были Джордж Буш и Барак Обама. […] Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня. И я думаю, я надеюсь, что смогу остановить его", - заявил президент США.

24 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США, Украины и России. В МИД Украины заявили, что этот раунд переговоров будет не политическим, а техническим:

"На встрече должны быть определены параметры предложений по различным режимам прекращения огня, которые сейчас находятся на столе переговоров", - говорится в заявлении ведомства.

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