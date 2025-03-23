В разговоре с "журналистом" Такером Карлсоном о своей личной встрече с Путиным 13 марта Уиткофф рассказал о том, что он услышал от российского президента. "Когда в Трампа стреляли, он (Путин) пошел в местную церковь, встретился со священником и помолился за президента. Не потому, что он был президентом Соединенных Штатов или мог стать президентом Соединенных Штатов, а потому, что их связывала дружба, и он помолился как за своего друга", - заявил спецпредставитель Трампа.

По словам Уиткоффа, Путин также подарил Трампу портрет, написанный "одним из ведущих российских" художников при его посредничестве. "Вы знаете, все (отношения Путина и Трампа - прим. ред.) приняло личный оборот. Президент Путин заказал прекрасный портрет президента Трампа у одного из ведущих российских художников", - сказал он, добавив, что глава Белого дома был "явно тронут". Уиткофф также сказал, что Путин "суперумный", потому что считает, что в КГБ, где он начинал свою службу, вербовали только самых умных людей в СССР.