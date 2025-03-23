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Видео Спецпредставитель Трампа удивил мир странными высказываниями (3)

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Стив Уиткофф
Стив Уиткофф Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российский диктатор Владимир Путин молился за "своего друга" Дональда Трампа после того, как в него стреляли на митинге предвыборной кампании в июле 2024 года. Путин также подарил руководителю Белого дома его портрет, написанный неназванным российским художником, сообщил специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В разговоре с "журналистом" Такером Карлсоном о своей личной встрече с Путиным 13 марта Уиткофф рассказал о том, что он услышал от российского президента. "Когда в Трампа стреляли, он (Путин) пошел в местную церковь, встретился со священником и помолился за президента. Не потому, что он был президентом Соединенных Штатов или мог стать президентом Соединенных Штатов, а потому, что их связывала дружба, и он помолился как за своего друга", - заявил спецпредставитель Трампа.

По словам Уиткоффа, Путин также подарил Трампу портрет, написанный "одним из ведущих российских" художников при его посредничестве. "Вы знаете, все (отношения Путина и Трампа - прим. ред.) приняло личный оборот. Президент Путин заказал прекрасный портрет президента Трампа у одного из ведущих российских художников", - сказал он, добавив, что глава Белого дома был "явно тронут". Уиткофф также сказал, что Путин "суперумный", потому что считает, что в КГБ, где он начинал свою службу, вербовали только самых умных людей в СССР.

Кроме того, спецпредставитель сообщил, что встреча Трампа и Путина может состояться "в ближайшие месяцы". По его словам, "абсурдно" считать предыдущие переговоры двух президентов безуспешными.

Восточноевропейское СМИ Nexta перечислило пророссийские высказывания Уиткоффа и отметило, что у американцев теперь больше российских нарративов, чем у самих россиян.

Уиткофф также заявил в интервью, что "ключевым вопросом" будущего мирного урегулирования является статус оккупированных Россией частей Украины. Он считает, что жители оккупированных российскими вооруженными силами Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также аннексированного Крыма не возражают против того, чтобы оставаться под контролем Москвы, о чем свидетельствуют результаты "референдумов".

Уиткофф заявил, что россияне не хотят "пройти маршем через всю Европу", "на сто процентов". "Зачем им поглощать Украину? С какой целью? Им не нужно поглощать Украину". Такер Карлсон, который в прошлом году провел часовое некритичное интервью с Владимиром Путиным, рассмеялся в некоторых моментах своего разговора со Стивом Уиткоффом и сказал, что он тоже не хотел бы эти территории.

Спецпредставитель президента США также сообщил, что украинские власти согласились провести президентские выборы.

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"Да, они состоятся. Они уже согласились на это. Выборы в Украине будут", - сказал Уиткофф, отвечая на вопрос Карлсона.

Интервью Карлсона с Уиткоффом подверглось резкой критике.

"Трудно, если не невозможно, быть более политически некомпетентным, чем Дональд Трамп. Однако Стив Уиткофф, безусловно, находится в той же зоне некомпетентности. Его интервью с Карлсоном - это поистине захватывающее дух блестящее торжество идиотизма внешней политики", - прокомментировал это представление украинский журналист Денис Трубецкой.

Между тем, российская сторона, похоже, очень довольна Уиткоффом в качестве переговорщика. Однако специальный представитель правительства США на Украине Кит Келлог больше не участвует в переговорах между Вашингтоном и Москвой. По данным СМИ, российская сторона потребовала его исключения из переговоров. Инсайдеры считают, что он настроен слишком проукраински.

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Украинское законодательство запрещает проведение любых выборов во время действия в стране военного положения. Во время войны украинские власти несколько раз продлевали военное положение, последний раз — до 9 мая 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале марта заявил, что отстранить его от должности будет сложно. "Заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] президентские выборы. Нужно будет не допустить моего участия в них. А это будет немного сложнее", - заявил Зеленский.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не признают оккупированные территории территориями России.

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