Видео Тяжелая авария под Ропажи: чтобы вызволить водителя, автомобилю пришлось срезать крышу

Поворот дороги по направлению из Риги в начале Больших Кангари оказался слишком резким для водителя, он не справился с управлением и съехал в овраг, глубина которого составляла несколько метров.

Автомобиль Opel проломил кусты на дороге и врезался в ствол дерева боковой частью - водитель чудом избежал серьезщной травмы головы. От удара корпус автомобиля изогнулся. Мужчина оказался крепко зажат на своем месте и не мог выбраться из машины без помощи спасателей.

"Мы срезали крышу с помощью гидравлических инструментов, затем отрезали руль, чтобы освободить ноги водителя", - рассказал командир Огрского подразделения VUGD Сергей Темченко.

На месте происшествия также работали сотрудники Госполиции, которые собирали вещественные доказательства для выяснения причин аварии и регулировали дорожное движение.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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