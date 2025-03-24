Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что в Латвии зафиксированы новые случаи заражения опасной кишечной инфекцией, вызванной штаммами бактерии Escherichia coli, продуцирующими шигатоксин или веротоксин (STEC/VTEC). По этим случаям проводится эпидемиологическое расследование.
В Латвии зафиксированы новые случаи опасной кишечной инфекции
Начиная с среды, 19 марта, SPKC получил 10 экстренных уведомлений о лабораторно подтвержденных случаях инфекции STEC/VTEC. Заболели восемь детей (в возрасте от 3 до 6 лет) и двое взрослых (пожилые люди). Все пациенты, за исключением одного пожилого человека, госпитализированы. Случаи заболевания зафиксированы в Риге, Саласпилсском крае, Адажском крае и Южнокурземском крае.
Эпидемиологи SPKC проводят углубленные опросы заболевших и родителей детей, связываются с дошкольными учреждениями для выяснения эпидемиологической ситуации. О происходящем проинформирована Продовольственно-ветеринарная служба. В одном из детсадов, где зарегистрированы два заболевших, организовано лабораторное обследование детей и сотрудников пищеблока. В остальных случаях в детские учреждения направлены рекомендации; после уточнения информации будут приняты решения о дальнейших действиях.
На данный момент собранные в ходе предварительного расследования данные не указывают на связь распространения инфекции с каким-либо конкретным учреждением. Хотя точный источник заражения пока не установлен, каждый может предпринять простые шаги, чтобы снизить риск инфицирования. SPKC рекомендует:
- любому, у кого есть симптомы диареи или рвоты, воздержаться от работы с пищевыми продуктами;
- мясо, включая фарш, подвергать достаточной термической обработке;
- все фрукты перед очисткой промывать под проточной питьевой водой;
- тщательно мыть под проточной водой все овощи, особенно если они будут употребляться в сыром виде;
- очищать корнеплоды от кожуры и также ополаскивать под проточной водой;
- тщательно готовить мясо и овощи - это уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы;
- избегать перекрестного загрязнения, то есть передачи бактерий с сырого продукта на готовый к употреблению или термически обработанный - например, используйте отдельные разделочные доски для сырого мяса и готовой продукции, мойте доски с мылом между использованием.
Если у вас или у вашего ребенка появились симптомы, характерные для STEC/VTEC-инфекции (судорожные боли в животе, кровавая диарея), следует немедленно обратиться к врачу. Если вы работаете на кухне в заведении общественного питания и у вас появилась диарея - немедленно прекратите работу и обратитесь к врачу. При наличии симптомов особое внимание следует уделять гигиене рук - тщательно мыть руки с мылом под проточной водой после каждого посещения туалета.
Штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины, называются STEC/VTEC (то есть шигатоксин- или веротоксин-продуцирующая E. coli) или EHEC (энтерогеморрагическая E. coli). Эти токсины могут вызвать тяжелую, кровавую диарею, а в отдельных случаях - острую почечную недостаточность (гемолитико-уремический синдром), требующую интенсивной медицинской помощи. Существует несколько различных штаммов STEC, и их точная идентификация позволяет установить источник конкретной вспышки заболевания.
Основной резервуар STEC/VTEC - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выводится из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться через зараженные продукты питания (недостаточно термически обработанную говядину, сырое молоко, немытые или необработанные овощи и фрукты). Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 37 случаев STEC/VTEC-инфекции, в 2024 году - 42 случая. В этом году на данный момент зафиксировано 18 случаев. В среднем в Латвии регистрируется 4-5 случаев в месяц.
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