В Латвии зафиксированы новые случаи опасной кишечной инфекции

Если у вас или у вашего ребенка появились симптомы, характерные для STEC/VTEC-инфекции (судорожные боли в животе, кровавая диарея), следует немедленно обратиться к врачу. Если вы работаете на кухне в заведении общественного питания и у вас появилась диарея - немедленно прекратите работу и обратитесь к врачу. При наличии симптомов особое внимание следует уделять гигиене рук - тщательно мыть руки с мылом под проточной водой после каждого посещения туалета.

Штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины, называются STEC/VTEC (то есть шигатоксин- или веротоксин-продуцирующая E. coli) или EHEC (энтерогеморрагическая E. coli). Эти токсины могут вызвать тяжелую, кровавую диарею, а в отдельных случаях - острую почечную недостаточность (гемолитико-уремический синдром), требующую интенсивной медицинской помощи. Существует несколько различных штаммов STEC, и их точная идентификация позволяет установить источник конкретной вспышки заболевания.

Основной резервуар STEC/VTEC - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выводится из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться через зараженные продукты питания (недостаточно термически обработанную говядину, сырое молоко, немытые или необработанные овощи и фрукты). Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 37 случаев STEC/VTEC-инфекции, в 2024 году - 42 случая. В этом году на данный момент зафиксировано 18 случаев. В среднем в Латвии регистрируется 4-5 случаев в месяц.

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