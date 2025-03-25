В Эр-Рияде завершился короткий раунд переговоров между США и Украиной

"Переговоры завершены. Все подробности будут объявлены позже", - сообщил журналистам украинский источник вскоре после объявления о встрече.

После состоявшихся накануне переговоров между представителями России и США никаких заявлений о прекращении огня не последовало.

В то же время Кремль заявил, что содержание этих разговоров, анализ которых еще продолжается, не будет разглашаться.

"Содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обнародовано", - отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он также добавил, что контакты с Вашингтоном продолжатся, но не назвал конкретных дат.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!