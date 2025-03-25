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В Эр-Рияде завершился короткий раунд переговоров между США и Украиной

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Встреча американской и украинской делегаций в Эр-Рияде 11 марта 2025 года
Встреча американской и украинской делегаций в Эр-Рияде 11 марта 2025 года Фото: Reuters/ScanPix

После состоявшихся накануне переговоров между делегациями США и России о прекращении войны, развязанной Москвой против Украины, во вторник в Эр-Рияде состоялся еще один короткий раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева, сообщает AFP.

"Переговоры завершены. Все подробности будут объявлены позже", - сообщил журналистам украинский источник вскоре после объявления о встрече.

После состоявшихся накануне переговоров между представителями России и США никаких заявлений о прекращении огня не последовало.

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В то же время Кремль заявил, что содержание этих разговоров, анализ которых еще продолжается, не будет разглашаться.

"Содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обнародовано", - отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он также добавил, что контакты с Вашингтоном продолжатся, но не назвал конкретных дат.

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