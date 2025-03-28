В среду, 26 марта, в Малом зале Латвийского университета прошел третий дискуссионный форум, организованный фондом Hospiss LV, под названием "Право на достойную смерть". Тема: "Говорить или не говорить".
ВИДЕО ⟩ Право на достойную смерть: какие выводы сделаны после третьего форума Hospiss LV
Видео: 1-я часть форума
Видео: 2-я часть форума
Мероприятие собрало рекордное число участников, что свидетельствует о растущем интересе общества к теме открытого разговора и уважительного отношения в последние дни жизни. Девять опытных лекторов в течение дня делились своими взглядами и опытом, разбирая непростой вопрос: стоит ли - и как - говорить пациенту правду о его диагнозе и ожидаемой продолжительности жизни.
Факт, что событие вызвало столь большой отклик, говорит о стремлении людей разобраться и научиться говорить о смерти не как о табу, а как о части жизни. В ходе дискуссий рассматривались реальные, но анонимные случаи: когда пациент хотел знать правду, но она была утаена, что лишило его возможности распорядиться оставшимся временем, попрощаться, позаботиться о близких, обрести покой. Были и обратные ситуации - когда информацию сообщили резко, без подготовки и выяснения желания пациента это слышать. Эксперты подчеркивали: каждый случай уникален. Пациента необходимо хотя бы немного узнать, прежде чем делиться прогнозом. Бывает, что человек не готов услышать правду сразу - но позже может захотеть. Поэтому нужно уметь ждать, говорить тогда, когда он будет к этому готов.
Лекторы призвали не бояться обсуждать эти вопросы в кругу семьи - узнавать, хочет ли человек знать свой диагноз, как он хочет уходить. Такие разговоры помогают не только родным, но и самому пациенту - и позволяют избежать мучительного выбора "сказать или промолчать" в тот момент, когда он наступит.
Обсуждался и психологический аспект: выбор молчать нередко продиктован не заботой о пациенте, а желанием защитить себя - от трудного разговора, от возможной реакции. Человек проецирует на другого свои страхи, эмоции, ценности. Психотерапевт доктор Лаура Валайне напомнила: "Если мы хотим сделать как лучше, нужно сначала спросить самого человека, как лучше будет именно для него". Важно не принимать решения под влиянием острых эмоций - нужно подождать, пока первая волна схлынет и появится возможность включить разум. Иногда мы боимся говорить, потому что, рассказав, утрачиваем контроль: знание дает власть, но сказанное - уже вне нас, остается неизвестное - как отреагирует человек.
С точки зрения врачей о теме говорил Юрис Николаенко, директор по лечебной части Восточной клинической университетской больницы в Риге. Он объяснил: врачи привыкли к диагнозам, кодам, протоколам. Но разговор о сроках - это совсем иное. Он требует подготовки, понимания, что каждое слово может изменить состояние пациента: одни теряют надежду, другие - напротив, обретают силу. Как отметил Николаенко, а также профессор биоэтики Сигне Межинска, главный вопрос - не говорить или нет, а как говорить.
Доктор Николаенко также указал на еще одну проблему современности: смерть стала "системной функцией", происходящей в больницах, вдали от повседневной жизни. Но смерть - это опыт, который всех нас можем чему-то научить.
Судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле осветила вопрос с точки зрения прав человека: "Неизлечимо больной человек находится в состоянии повышенной уязвимости, что требует сострадания и соблюдения высочайших стандартов медицины. Достоинство человека - это право, и государство обязано защищать его до последнего дыхания. Необходимо обеспечить реализацию воли самого пациента".
Ответы искали также в религии, философии, литературе и искусстве. Профессор Марцис Аузиньш, анализируя Книгу Иова, размышлял о том, как обрести покой в несправедливом мире, где добро не всегда побеждает зло, а страдание может быть способом научиться смирению. Доктор Петерис Клява провел настоящий "аудит жизни", размышляя и о хорошем, и о страхах, от которых мы бежим. Он делился опытом пациентов, прошедших через реанимацию - опытом, который трудно понять врачам и тем более тем, кто этого не переживал. Эти истории показывают: человек - это не тело, а сознание.
В завершение доктор Клява оставил участникам форума простую, но пронзительно точную фразу:
"Любите все, потому что все скоро закончится. А в момент смерти именно любовь превращается в мудрость".
Фонд Hospiss LV выражает искреннюю благодарность всем лекторам за глубокие выступления, партнерам форума - за поддержку, а каждому гостю - за участие и открытость.
Форум "Право на достойную смерть" в 2025 году финансируется Фондом интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии.
О Hospiss LV
Hospiss LV - благотворительная организация, цель которой - сделать паллиативную и хосписную помощь доступной каждому жителю Латвии и добиться, чтобы государство обеспечивало достойный уход за тяжелобольными, неизлечимыми пациентами.
Организация развивает движение волонтеров: более 250 обученных добровольцев участвуют в благотворительных проектах - "Праздничный стол" (визиты, угощения и внимание к пациентам в отделениях паллиативной помощи) и "Исполни желание" (реализация последних мечт пациентов хосписов).
С 1 января 2024 года предприятие социального ухода Hospiss Māja, созданное фондом, оказывает мобильную паллиативную помощь 248 пациентам по всей стране - бесплатно, за счет государства.
Организация неоднократно получала титул "Доброволец года", а в 2022 году была удостоена премии Европейского гражданина за настойчивость и вклад в развитие хосписной помощи.
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