Главное за 12 апреля Невыплата российских пенсий, опасность космической войны и рост рождаемости

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Хотя рождаемость в Латвии находится на критически низком уровне, все же есть города, где численность населения выросла. Если рост на тысячу человек в пригородах Риги уже никого не удивляет, то четыре малых города действительно вызывают интерес. Почему именно в них наблюдается прирост? Повлияли ли на это более высокие пособия при рождении детей? Руководство всех четырех городов это отрицает, подчеркивая, что основной вклад внесли не украинские беженцы и не реэмигранты. У каждого города - своя причина. Как Сабиле прибавило 74 жителя за год? Почему еще в двух городах Курземе и одном городе в Селии стало больше жителей?

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Придется ли латвийским хоккеистам на Олимпиаде в Милане играть против сборной России? Какие ошибки в детском хоккее допускают родители и тренеры? Эти и другие важные вопросы с главным тренером сборной Латвии Харийсом Витолиньшем обсудили в подкасте TVNET+ "Завтрак чемпионов".

На прошлой неделе самыми обсуждаемыми темами у кремлевских пропагандистов стали объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые тарифы практически для всего мира, за исключением России, Белоруссии, Северной Кореи и Кубы, а также визит в Вашингтон главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева, в ходе которого он встретился с представителями правительства США.

Российский диктатор Владимир Путин в третий раз встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры, которые прошли в здании Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, продолжались более четырех часов.

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В Украине все чаще говорят о новом наступлении РФ - на Харьковщине и Сумщине. Опасений многим добавляет также масштабный призыв в ряды российской армии. DW выясняла, что происходит на самом деле.

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