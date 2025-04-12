Главное за 12 апреля Невыплата российских пенсий, опасность космической войны и рост рождаемости

Россия до сих пор не выплачивает пенсии свои гражданам в Латвии, "тарифная война" Дональда Трампа ударила и по России, НАТО опасается космической войны, а в отдельных городах Латвии рождаемость все-таки растет. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Россия до сих пор не выплатила пенсии своим гражданам, проживающим в Латвии, хотя эти выплаты им положены. Ситуация выглядит крайне странной - вместо ожидаемых 3,5 миллионов евро российская сторона перевела Латвии лишь символическую сумму в размере 21 тысячи евро. Возникает вопрос: не использует ли Россия пенсионный вопрос как инструмент гибридной войны? Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Из-за строительных работ в одном из зданий на улице Тербатас в Риге просела проезжая часть, поэтому движение транспорта на участке от улицы Артилерияс до улицы Лиелгабалу, а также на участке улицы Лиелгабалу в направлении улицы Бривибас закрыто, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.
В четверг, 10 апреля, более шести часов экстренные службы, включая представителей Национальных вооруженных сил, работали в Риги, чтобы установить источник нетипичного запаха, ощущавшегося в канализации. Были взяты несколько проб, которые переданы на лабораторное исследование, сообщает программа Degpunktā.
В субботу, 12 апреля, временно была нарушена подача электроэнергии примерно для 2000 клиентов распределительной сети оператора AS Sadales tīkls в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс, сообщили представители компании Sadales tīkls.
Планируется провести аукцион для продажи еще одной квартиры, принадлежащей соучредителю неплатежеспособного Baltic International Bank Валерию Белоконю. Квартира находится в рижском районе Межапарк. Также планируется выставить на аукцион идеальные доли нежилых помещений, сообщает присяжный судебный пристав Сандра Рунделе в Latvijas vēstnesis.
За рубежом:
Гражданин РФ работал над созданием программного обеспечения для эстонских больниц, параллельно подрывая сплоченность эстонского общества как неонацист, рассказали Rus.Postimees в КаПо (эстонская спецслужба). Таллиннский работодатель этого человека утверждает, что у россиянина не было доступа к персональным данным жителей Эстонии. Эксперт по русским неонацистам говорит, что вычислить кремлевских агентов в этой мутной среде непросто.
Падение цен на нефть, вызванное "тарифной войной" президента США Дональда Трампа, начало негативно сказываться на российском бюджете, которым финансируется война в Украине, сообщает издание Financial Times.
По словам генсека НАТО Рютте, Россия может применить ядерное оружие против космических спутников. Он считает, что союзникам по альянсу нужно готовиться к новым вызовам в космическом пространстве.
Более 100 граждан Китая, сражающихся на стороне России против Украины, являются наемниками, которые, скорее всего, не имеют прямой связи с китайским правительством, сообщили агентству Reuters два американских чиновника и бывший сотрудник разведки.
Спецпредставитель президента США Келлог заявил Трампу, что Киев никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность четыре области Украины.
Интересное чтиво:
Хотя рождаемость в Латвии находится на критически низком уровне, все же есть города, где численность населения выросла. Если рост на тысячу человек в пригородах Риги уже никого не удивляет, то четыре малых города действительно вызывают интерес. Почему именно в них наблюдается прирост? Повлияли ли на это более высокие пособия при рождении детей? Руководство всех четырех городов это отрицает, подчеркивая, что основной вклад внесли не украинские беженцы и не реэмигранты. У каждого города - своя причина. Как Сабиле прибавило 74 жителя за год? Почему еще в двух городах Курземе и одном городе в Селии стало больше жителей?
Придется ли латвийским хоккеистам на Олимпиаде в Милане играть против сборной России? Какие ошибки в детском хоккее допускают родители и тренеры? Эти и другие важные вопросы с главным тренером сборной Латвии Харийсом Витолиньшем обсудили в подкасте TVNET+ "Завтрак чемпионов".
На прошлой неделе самыми обсуждаемыми темами у кремлевских пропагандистов стали объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые тарифы практически для всего мира, за исключением России, Белоруссии, Северной Кореи и Кубы, а также визит в Вашингтон главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева, в ходе которого он встретился с представителями правительства США.
Российский диктатор Владимир Путин в третий раз встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры, которые прошли в здании Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, продолжались более четырех часов.
В Украине все чаще говорят о новом наступлении РФ - на Харьковщине и Сумщине. Опасений многим добавляет также масштабный призыв в ряды российской армии. DW выясняла, что происходит на самом деле.
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