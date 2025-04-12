Более 100 граждан Китая, сражающихся на стороне России против Украины, являются наемниками, которые, скорее всего, не имеют прямой связи с китайским правительством, сообщили агентству Reuters два американских чиновника и бывший сотрудник разведки.
По их словам, отдельные китайские военные офицеры действительно находятся в России - их присутствие санкционировано Пекином с целью получения тактического опыта в условиях реальных боевых действий. Также отмечается, что подготовка китайских бойцов оставляет желать лучшего и они не оказывают существенного влияния на действия российской армии.
В то же время бывший разведчик указал, что на стороне России может воевать около 200 китайских наемников, однако они не имеют никакого отношения к китайским государственным структурам.
"Китайские военные офицеры время от времени появляются в тылу на российской стороне фронта, чтобы ознакомиться с тактикой и получить опыт ведения войны в современных условиях. Однако они находятся там с одобрения Пекина, чего нельзя сказать о наемниках", - отмечает Reuters.
Хотя Китай официально и занимает нейтральную позицию по отношению к "конфликту в Украине", фактически оказывает России материальную поддержку, продавая ей продукцию двойного назначения и компоненты, необходимые для производства оружия.
"Пекин также поставлял России боевые дроны, используемые на поле боя. В октябре еще администрация бывшего президента США Джо Байдена впервые ввела санкции против двух китайских компаний, которые поставляли России вооруженные системы", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии в Донецкой области.
"Наши войска взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины - в Донецкой области. При них были документы, банковские карты, личные данные. В нашем распоряжении имеется информация, что таких граждан Китая в составе оккупационных подразделений может быть гораздо больше. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. Этим занимаются разведка, Служба безопасности Украины (СБУ) и соответствующие подразделения ВСУ", - сообщил Зеленский.
Он добавил, что захваченные граждане Китая в настоящее время находятся в распоряжении Службы безопасности Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха также сообщил в соцсети X, что Киев уже потребовал разъяснений от Пекина в связи с этими событиями.
"Мы категорически осуждаем вовлечение граждан Китая в агрессивную войну России против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских войск", - заявил Сибиха.
"Мы вызвали поверенного в делах Китая в Украине в Министерство иностранных дел, чтобы выразить протест и потребовать официального объяснения", - добавил он.
"Факт участия граждан Китая в составе армии российских захватчиков на территории Украины ставит под сомнение провозглашенную Китаем позицию в пользу мира и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", - заключил глава украинской дипломатии.
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