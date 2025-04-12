Смартфоны и компьютеры выводятся из-под повышенных тарифов Трампа

В конечном итоге на указанные товары могут быть наложены дополнительные пошлины, но они, скорее всего, будут гораздо ниже, чем 145-процентная ставка, которую Трамп ввел на товары из Китая.

"Белый дом должен был прислушаться"

"Думаю, что в конечном итоге руководители крупных компаний громко заявили о себе, и Белый дом должен был понять и прислушаться, что введение тарифов станет Армагеддоном для крупных технологических корпораций", - отметил Дэн Айвз, глава глобального отдела технологических исследований компании по финуслугам Wedbush Securities.

За несколько дней после объявления Трампом тарифов Apple Inс. потеряла более 640 млрд долларов (563 млрд евро) от своей рыночной стоимости, сообщил CNBC. Стоимость iPhone, по оценкам ряда экспертов, могла достигнуть 3500 долларов (3081 евро).

Между тем после объявления Трампа о тарифах волатильность на Уолл-стрит продолжается. Индекс S&P 500 упал более чем на 5% до закрытия торгов 11 апреля.

Доходность 10-летних казначейских облигаций за неделю выросла более чем на 50 базисных пунктов, что стало одним из самых больших скачков за всю историю, поскольку последствия торговой политики Трампа заставили инвесторов распродавать американские активы.

Тарифные войны Трампа

Президент США Дональд Трамп в последние недели ввел ряд торговых сборов на различные импортируемые в Соединенные Штаты товары, в том числе из Евросоюза, вызвав опасения о начале разрушительной торговой войны.

Так, 2 апреля глава Белого дома объявил о введении таможенных пошлин в отношении подавляющего большинства торговых партнеров США. Импорт из стран-членов Евросоюза будет облагаться 20-процентной пошлиной. В отношении Великобритании речь идет о 10 процентах, для ряда стран тарифы достигнут 40 и более процентов.

США повысили пошлины на китайский импорт до 145 процентов, что соответствует росту на 41 процентный пункт.

Министерство финансов КНР 11 апреля объявило, что Пекин повышает торговые сборы на импорт из США до 125 процентов в ответ на очередное повышение пошлин со стороны американской администрации. Новые китайские тарифы вступили в силу 12 апреля.