Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что, если российский диктатор Владимир Путин не будет остановлен, война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, сообщает УНИАН.
В интервью телеканалу CBS News он отметил, что на кон в этой войне поставлена безопасность всего мира.
"Если мы не проявим твердость, он [Путин] будет продвигаться дальше. Это не просто досужие домыслы, угроза реальна. Конечная цель Путина - возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что ситуация может перерасти в мировую войну", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что в мире "ни для кого не будет безопасного места".
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна готовится к возможному нападению России на страны НАТО до 2030 года.
В свою очередь, военный эксперт, историк Зенке Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже этой осенью.
Европа уже готовится к различным опасным сценариям, и в этой связи Еврокомиссия порекомендовала всем жителям ЕС создать запасы продуктов питания и воды по меньшей мере на 72 часа.
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