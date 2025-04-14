В интервью телеканалу CBS News он отметил, что на кон в этой войне поставлена безопасность всего мира.

"Если мы не проявим твердость, он [Путин] будет продвигаться дальше. Это не просто досужие домыслы, угроза реальна. Конечная цель Путина - возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что ситуация может перерасти в мировую войну", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в мире "ни для кого не будет безопасного места".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна готовится к возможному нападению России на страны НАТО до 2030 года.

В свою очередь, военный эксперт, историк Зенке Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже этой осенью.

Европа уже готовится к различным опасным сценариям, и в этой связи Еврокомиссия порекомендовала всем жителям ЕС создать запасы продуктов питания и воды по меньшей мере на 72 часа.