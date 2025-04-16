Ср, 16.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

"Рига - это криминальный узел": полиция Эстонии о наплыве наркотиков из Латвии

Число смертей от наркотиков выросло в несколько раз.
Число смертей от наркотиков выросло в несколько раз. Фото: Remo Tõnismäe

На радио Kuku в передаче Krimiraadio подняли тревожный вопрос: число смертей от передозировки наркотиками в Эстонии резко растет. Эксперты обсудили, может ли за этим стоять деятельность латвийских преступных группировок, подозреваемых в поставках наркотиков в страну, сообщает Rus.Postimees.

"По числу смертей от наркотиков на душу населения Эстония занимает одно из первых мест в мире", - отмечает экс-чиновник Андрес Анвельт. Часть опасных веществ поступает в страну из Латвии, говорит глава бюро по борьбе с организованной преступностью Эстонии Аго Лейс.

"Если раньше главным центром преступности в Балтии считалась Литва, теперь эту роль взяла на себя Латвия. Сегодня Рига - это криминальный узел, где можно найти все: от заказных убийств и оружия до синтетических наркотиков", - подчеркивает Лейс, раскрывая подробности наркотрафика из Латвии.

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх