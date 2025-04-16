"Рига - это криминальный узел": полиция Эстонии о наплыве наркотиков из Латвии

"По числу смертей от наркотиков на душу населения Эстония занимает одно из первых мест в мире", - отмечает экс-чиновник Андрес Анвельт. Часть опасных веществ поступает в страну из Латвии, говорит глава бюро по борьбе с организованной преступностью Эстонии Аго Лейс.

"Если раньше главным центром преступности в Балтии считалась Литва, теперь эту роль взяла на себя Латвия. Сегодня Рига - это криминальный узел, где можно найти все: от заказных убийств и оружия до синтетических наркотиков", - подчеркивает Лейс, раскрывая подробности наркотрафика из Латвии.