"Рига - это криминальный узел": полиция Эстонии о наплыве наркотиков из Латвии

На радио Kuku в передаче Krimiraadio подняли тревожный вопрос: число смертей от передозировки наркотиками в Эстонии резко растет. Эксперты обсудили, может ли за этим стоять деятельность латвийских преступных группировок, подозреваемых в поставках наркотиков в страну, сообщает Rus.Postimees.
"По числу смертей от наркотиков на душу населения Эстония занимает одно из первых мест в мире", - отмечает экс-чиновник Андрес Анвельт. Часть опасных веществ поступает в страну из Латвии, говорит глава бюро по борьбе с организованной преступностью Эстонии Аго Лейс.