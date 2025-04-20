Христиане празднуют Пасху; руководители латвийских христианских конфессий пожелали людям мира

Как отметил архиепископ Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич, мир сейчас переживает время смятения и беспорядка, и "многие чувствуют себя как ученики Христа после его смерти и погребения".

Однако Пасха, или праздник воскресения Христа, дает нам надежду, что Бог может разрешить самый сложный клубок, и мы никогда не одиноки в в своих проблемах

Как заявил многолетний руководитель Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс, "в пасхальное утро тот, кто был унижен, предан, оклеветан, замучен, убит и похоронен, воскрес победителем, счастливым, свободным и живым навеки".

"Давайте каждый заглянем в нашу собственную жизнь. Давайте проверим послания и идеи, с которыми мы живем - особенно если чувствуем, что несем тяжелое бремя", - призывает Ванагс.

"Христос воистину воскрес. Давайте найдем и отпразднуем это в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквях, в нашем народе. Счастливой Пасхи!" - пожелал архиепископ.

"Пусть светлое и вечно живое Пасхальное приветствие согревает наши сердца и входит в наши дома, наполняя нас верой, любовью и великой надеждой", - написал в своем пасхальном послании митрополит Рижский и Всея Латвии Александр.

Сегодня особенно важно, чтобы мы обратились ко Христу всем сердцем и душой, всем своим существом, преодолели все разделения, стремились к единству и миру, которые благословил и завещал нам Господь. Пусть наши добрые дела будут теми, которые возвещают о Воскресшем Христе", - пожелал митрополит.