Христиане празднуют Пасху; руководители латвийских христианских конфессий пожелали людям мира

Дата Пасхи меняется ежегодно, потому что зависит от фазы Луны. Сегодня Пасху отмечают католики, лютеране, православные, старообрядцы и баптисты.
Воскресение Иисуса Христа тесно связано с иудейской Пасхой, так как по свидетельству Нового Завета Иисус умер в Пасху, которая празднуется за день до первого дня полнолуния с начала весны.
"Воскресший Христос Спаситель явившись своим ученикам, дал нам обещание: "Я с вами во все дни до скончания века". Христос - Победитель смерти с нами, пусть же все наши страхи отступят от нас, как отступает тьма при наступлении утренней зари. Враг нашего спасения диавол сеет разделение и вражду между людьми, но в ожесточенном и озлобленном состоянии человек не способен принять Божественный дар прощения и вечной жизни - дар Святой Пасхи", - говорится в пасхальном послании митрополита Рижского и всея Латвии Александра.
Руководители латвийских христианских конфессий желают на Пасху мира и избавления от страха
Руководители латвийских христианских конфессий в день Пасхи пожелали людям мира и свободы от страхов.
Как отметил архиепископ Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич, мир сейчас переживает время смятения и беспорядка, и "многие чувствуют себя как ученики Христа после его смерти и погребения".
Однако Пасха, или праздник воскресения Христа, дает нам надежду, что Бог может разрешить самый сложный клубок, и мы никогда не одиноки в в своих проблемах
Как заявил многолетний руководитель Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс, "в пасхальное утро тот, кто был унижен, предан, оклеветан, замучен, убит и похоронен, воскрес победителем, счастливым, свободным и живым навеки".
"Давайте каждый заглянем в нашу собственную жизнь. Давайте проверим послания и идеи, с которыми мы живем - особенно если чувствуем, что несем тяжелое бремя", - призывает Ванагс.
"Христос воистину воскрес. Давайте найдем и отпразднуем это в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквях, в нашем народе. Счастливой Пасхи!" - пожелал архиепископ.
"Пусть светлое и вечно живое Пасхальное приветствие согревает наши сердца и входит в наши дома, наполняя нас верой, любовью и великой надеждой", - написал в своем пасхальном послании митрополит Рижский и Всея Латвии Александр.
Сегодня особенно важно, чтобы мы обратились ко Христу всем сердцем и душой, всем своим существом, преодолели все разделения, стремились к единству и миру, которые благословил и завещал нам Господь. Пусть наши добрые дела будут теми, которые возвещают о Воскресшем Христе", - пожелал митрополит.
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