Ученые утверждают, что открыли "новый цвет", который никто раньше не видел

Во время эксперимента команда исследователей направляла лазерный луч в зрачок одного глаза каждого из участников.

В исследовании приняли участие пять добровольцев — четверо мужчин и одна женщина — все с нормальным цветовым зрением. Трое из них, в том числе профессор Энг, были соавторами научного издания.

Участники смотрели в устройство под названием Oz, которое состоит из зеркал, лазеров и оптических компонентов. Оборудование было ранее разработано частью той же научной команды из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Вашингтона, и впоследствии адаптировано для этого эксперимента.

Сетчатка — это светочувствительный слой ткани в задней части глаза, отвечающий за получение и обработку визуальной информации. Он преобразует свет в электрические сигналы, которые передаются в мозг через зрительный нерв, позволяя нам видеть.

Участники эксперимента смотрели в оптический прибор, который направлял лазерный луч в один из их зрачков Фото: Austin Roorda

Сетчатка содержит колбочки — клетки, отвечающие за восприятие цвета.

В человеческом глазе существует три типа колбочек: S, L и M — каждая из них чувствительна к разным длинам волн света: синему, красному и зеленому соответственно.

Как отмечается в исследовании, при нормальном зрении "любой свет, который стимулирует колбочку типа M, также обязательно стимулирует соседние колбочки типа L и/или S", потому что их функции частично перекрываются.