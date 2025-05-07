"Меня обучили эстонскому без меня": как в Эстонии мошенничают с курсами госязыка

В сентябре прошлого года осевший в Эстонии гражданин Беларуси Иван Харбуненко получил от своего земляка Сергея Лесничего по электронной почте свидетельство об успешном окончании им, Иваном, курсов эстонского языка на уровень А2.

Полученному документу Харбуненко совсем не обрадовался, потому что только в этот момент вообще узнал, что "учился на курсах" и даже "успешно их прошел". История, которую рассказал Иван, поначалу выглядела очень странной, но постепенно обрела логику.