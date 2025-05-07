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"Меня обучили эстонскому без меня": как в Эстонии мошенничают с курсами госязыка

Фото статьи
Фото: Коллаж Rus.Postimees / canva

В Эстонии группа людей поставила на поток оригинальную схему освоения денег Кассы по безработице, которые предназначены для иностранцев, желающих выучить эстонский язык на начальном уровне. Все шло гладко, но однажды нашелся "клиент", которого не устроила роль подсадной утки. Подробности рассказывает Rus.Postimees.

В сентябре прошлого года осевший в Эстонии гражданин Беларуси Иван Харбуненко получил от своего земляка Сергея Лесничего по электронной почте свидетельство об успешном окончании им, Иваном, курсов эстонского языка на уровень А2.

Полученному документу Харбуненко совсем не обрадовался, потому что только в этот момент вообще узнал, что "учился на курсах" и даже "успешно их прошел". История, которую рассказал Иван, поначалу выглядела очень странной, но постепенно обрела логику.

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