Отменен пролет бомбардировщика ВВС США над памятником Свободы

з-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.
Мероприятие перенесено на другую дату, которая будет уточнена позднее.
Уже сообщалось, что около 12:00 самолет должен был быть виден над памятником Свободы, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.
Пролет на малой высоте должен был проводиться проводится в рамках миссии Bomber Task Force Europe, которая подчеркивает приверженность США обеспечению безопасности в Балтийском регионе и по всему восточному флангу НАТО.
B-52H Stratofortress должен был лететь в строю с истребителями, выполняющими миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Этот многонациональный пролет должен был продемонстрировать сплоченность союзников и скоординированность действий военно-воздушных сил для обеспечения региональной безопасности.
Безопасность стран Балтии имеет ключевое значение для стабильности всего евроатлантического региона. Пролет символизирует сотрудничество союзников в деле поддержания мира, усиления сдерживания и обеспечения безопасности и благополучия в регионе Балтийского моря.
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