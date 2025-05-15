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Отменен пролет бомбардировщика ВВС США над памятником Свободы

Обновлено 16 мая 2025, 10:22
Стратегический бомбардировщик ВВС США
Стратегический бомбардировщик ВВС США Фото: Evija Trifanova/LETA

з-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Мероприятие перенесено на другую дату, которая будет уточнена позднее.

Уже сообщалось, что около 12:00 самолет должен был быть виден над памятником Свободы, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.

Пролет на малой высоте должен был проводиться проводится в рамках миссии Bomber Task Force Europe, которая подчеркивает приверженность США обеспечению безопасности в Балтийском регионе и по всему восточному флангу НАТО.

B-52H Stratofortress должен был лететь в строю с истребителями, выполняющими миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Этот многонациональный пролет должен был продемонстрировать сплоченность союзников и скоординированность действий военно-воздушных сил для обеспечения региональной безопасности.

Безопасность стран Балтии имеет ключевое значение для стабильности всего евроатлантического региона. Пролет символизирует сотрудничество союзников в деле поддержания мира, усиления сдерживания и обеспечения безопасности и благополучия в регионе Балтийского моря.

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