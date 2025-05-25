Каждый третий латвиец живет без накоплений на "черный" день

В Литве ситуация немного лучше - 23% респондентов живут без сбережений. В Эстонии финансовой подушки безопасности не имеет каждый пятый житель.

Cитуация в Эстонии наиболее благоприятная и считалась бы хорошей, если бы все жители имели хотя бы минимальную подушку безопасности. Тот, у кого нет накоплений на непредвиденные случаи, находится в зоне риска.

По данным опроса, почти половина латвийцев, имеющих сбережения, хранят их на обычном текущем счете, а около трети - в наличных. В Литве 73% респондентов, имеющих сбережения, держат "подушку безопасности" на обычном текущем счете, а в Эстонии - 58%.

Во всех странах Балтии больше всего людей, имеющих накопления, среди молодежи. В Латвии сбережения есть у 63% молодых людей в возрасте 18-29 лет, в Литве - у 77%, а в Эстонии - у 85%.

Более половины населения Латвии считают, что 10% дохода достаточно для сбережений. В Литве больше людей склонны считать, что на сбережения должно идти до 20% дохода.

Когда речь заходит о том, какая сумма сбережений дала бы им реальное ощущение финансовой безопасности, половина респондентов в Латвии назвали сумму от 5 000 до 10 000 евро.

В Литве и Эстонии ситуация аналогичная, но относительно больше респондентов, чем в Латвии, ответили, что чувствовали бы себя финансово защищенными, если бы откладывали более 10 000 евро.

Опрос населения был проведен Norstat по заказу SEB banka в апреле 2025 года. В опросе приняли участие 1004 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.