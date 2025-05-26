По делу Яниченокса не удалось согласовать размер наказания

В прокуратуре, не называя имени обвиняемого, агентству подтвердили, что по инициативе прокурора и обвиняемого состоялись переговоры о заключении соглашения о признании вины и наказании, однако сторонам не удалось договориться о размере наказания. Поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в общем порядке.

Ранее в Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что уголовное дело о происшествии 8 февраля было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. Вместе с тем, административное наказание за само дорожно-транспортное происшествие водитель получил еще 8 февраля на месте событий. О характере этого наказания полиция информацию не раскрыла.

Инцидент произошел 8 февраля после 16 часов на улице Элизабетес, 55, в Риге, где водитель автомобиля столкнулся со стоящим припаркованным транспортным средством.

В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшая полиция установила, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - содержание алкоголя составило 2,33 промилле.