По делу Яниченокса не удалось согласовать размер наказания

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 2025 года Кристапа Яниченокса, обвиняемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает агентство LETA.
В прокуратуре, не называя имени обвиняемого, агентству подтвердили, что по инициативе прокурора и обвиняемого состоялись переговоры о заключении соглашения о признании вины и наказании, однако сторонам не удалось договориться о размере наказания. Поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в общем порядке.
Ранее в Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что уголовное дело о происшествии 8 февраля было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. Вместе с тем, административное наказание за само дорожно-транспортное происшествие водитель получил еще 8 февраля на месте событий. О характере этого наказания полиция информацию не раскрыла.
Инцидент произошел 8 февраля после 16 часов на улице Элизабетес, 55, в Риге, где водитель автомобиля столкнулся со стоящим припаркованным транспортным средством.
В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшая полиция установила, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - содержание алкоголя составило 2,33 промилле.
Автомобиль не принадлежал водителю, который сел за руль в нетрезвом состоянии, поэтому машина была возвращена владельцу. В прессе ранее сообщалось, что Яниченокс управлял автомобилем Ford Mustang Mach-E, который был выделен сборной Латвии по баскетболу.
После инцидента Яниченокс подал в отставку.
В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.
Закон также предусматривает конфискацию транспортного средства, если его владелец управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие запрещенных веществ в организме. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, виновный обязан полностью или частично возместить его стоимость.
За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, надзор пробации и лишение права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.
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