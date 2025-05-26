По словам министра, такое сопровождение танкеров, используемых Россией для обхода введенных против нее санкций, осуществляется в Финском заливе. Пока неизвестно, какими судами Россия сопровождает танкеры. В Хельсинки заявили, что не считают такое сопровождение угрозой.

Эскорт танкеров начался после того, как финские и эстонские пограничники перехватили несколько танкеров, предположительно, принадлежащих теневому флоту.

Страны Евросоюза предупреждали, что старые танкеры, перевозящие российскую нефть, могут угрожать экосистеме региона. Кроме того, санкции ЕС запрещают страховать такие суда, если они участвуют в торговле нефтью по цене, превышающей установленную в рамках санкционного режима.