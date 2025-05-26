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Видео Автомобиль въехал в толпу в Ливерпуле

ЧП в Ливерпуле.

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Ливерпуле во время празднования по случаю победы футбольного клуба "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге, сообщает BBC.

После столкновения с несколькими пешеходами, что полиция охарактеризовала как "серьезный инцидент", автомобиль остановился. Его водителя задержали.

Местные власти сообщают, что происшествие произошло на Уотер-стрит недалеко от центра города.

Вечером в понедельник, 26 мая, на улицах Ливерпуля собрались сотни тысяч человек, чтобы отметить победу футбольной команды.

Пока неясно, есть ли пострадавшие, и полиция не сообщает других подробностей.

По данным правоохранительных органов, задержан 53-летний белый британец, местный житель.

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