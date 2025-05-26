Видео Автомобиль въехал в толпу в Ливерпуле

После столкновения с несколькими пешеходами, что полиция охарактеризовала как "серьезный инцидент", автомобиль остановился. Его водителя задержали.

Местные власти сообщают, что происшествие произошло на Уотер-стрит недалеко от центра города.

Вечером в понедельник, 26 мая, на улицах Ливерпуля собрались сотни тысяч человек, чтобы отметить победу футбольной команды.

This the nuttier who as just run into Liverpool fans pic.twitter.com/Xh2sjOnuBH — Everton55 (@EFC5555) May 26, 2025

Пока неясно, есть ли пострадавшие, и полиция не сообщает других подробностей.

По данным правоохранительных органов, задержан 53-летний белый британец, местный житель.